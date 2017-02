Emmerich: Heimatvereine stellen ihre Ortsteile vor

Eine deutsch-niederländische Ausstellung kommt nach Emmerich und Rees. Wie sie aussieht, wurde in Praest erklärt. Am 1. April wird im Grenzmuseum Suderwick-Dinxperlo eine besondere Ausstellung eröffnet, die dann weiter über die Dörfer wandert. Von Monika Hartjes

Unter dem Titel "Nachbarn stellen sich vor" präsentieren insgesamt 13 niederländische und deutsche grenznahe Heimatvereine ihre Ortsteile. Mit dabei sind unter anderem auch Hüthum, Emmerich, Millingen, Anholt und auf niederländischer Seite Megchelen, Gendringen, Netterden. Vom 9. bis 11. Juni wird sie auch im Jugendheim Praest gezeigt. Wie sie dort ablaufen wird, erklärte jetzt Wilhelm Nakath, Vorsitzender des Praester Heimatvereins auf der Jahreshauptversammlung des Vereins: "Wir werden Praest früher und heute anhand von Fotos zeigen."In Kürze werden alle Praester Vereine angeschrieben, um sich mit einzubringen. Weitere Vorschläge und Ideen werden gesammelt. Jochen Laqua schlug vor, die Aktion mit einer Führung durch das Dorf und einer Kirchenbesichtigung zu ergänzen. Die Abschlussveranstaltung findet am 19. August im niederländischen Engbergen statt, hier fahren alle interessierten Praester mit dem Fahrrad hin.

122 Mitglieder hat der kleine Dorfverein zurzeit. "Der Zuspruch ist spürbar gestiegen. Wir sind ein gesunder Verein, der von vielen Praestern mitgetragen wird", freute sich Nakath, der eine Rückschau auf das Jahr 2016 gab mit "Proot-Platt"-Abenden, Dorfreinigungstag, Ausflügen und der Geburtsbaumaktion. "Bis heute haben wir über 120 Bäume an junge Familien verschenkt", sagte er. Die Geburtsbaumaktion wird am 8. April wieder stattfinden. "Bisher sind schon 16 Praester Kinder geboren", berichtete Nakath. In diesem Jahr stehen auch wieder attraktive Fahrten an. So ein Halbtagsausflug am 17. März zur Klumpenfabrik Krajenbrink nach De Heurne. Am 7. September fahren die Praester - auch Nichtmitglieder sind willkommen - zur Landesgartenschau nach Bad Lippspringe. Anmeldungen ab sofort bei Wilhelm Nakath (02822 8522) und Liesel Langer (02822 8160). Der Termin für die nächste Dorfreinigung liegt auf dem 1. April.

Die Wahlen verliefen einstimmig, Liesel Langer wurde als Schriftführerin bestätigt, Käthe Elshoff und Bernhard Meyer als Beisitzer. Außerdem sind die Praester jetzt auch online. Stefan Nakath richtete die Homepage unter " www.heimatverein-praest.de ein.

In Praest wird es in diesem Jahr auf jeden Fall auch einen neuen Wettbewerb geben: Wer den schönsten Vorgarten hat, soll eine Jury des Kreisverbandes herausfinden. Sie bewertet dann - getrennt nach Stein- und Blumengärten - unter anderem das Gesamtbild und den Pflegezustand der Pflanzen.

Quelle: RP