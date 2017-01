Emmerich: Hunde besser an die Leine nehmen

Hunde besser an die Leine nehmen

Geflügelpest: Es gibt zwar keine Anleinpflicht, aber es wird dazu geraten. Auch Katzen sollten im Haus bleiben. Von Sebastian Latzel

Die Vorsichtsmaßnahmen nach dem Vogelgrippefall in Aspel laufen weiter. Es gebe ständig Beprobungen in den Betrieben, sagt Kreissprecherin Ruth Keuken: "Aber bislang ist kein weiterer Fall aufgetreten, alle Proben waren negativ." Die Kadaver der 16.000 Puten, die in dem betroffenen Betrieb in Aspel getötet worden waren, sind abtransportiert worden. Es habe einen abgesicherten Transport gegeben. Zudem habe eine Fachfirma die toten Tiere nach den Sicherheitsbestimmungen verbrannt.

Für etwas Irritation hat gesorgt, dass es hieß, dass es verboten ist, im Sperrbezirk Hunde und Katzen frei laufen zu lassen. Ein solches Verbot gibt es nämlich im Sperrbezirk rund um Bislich, Diersfordt und Bergerfurth, der fast an Rees grenzt. Im Bereich auf dem Gebiet des Kreises Kleve ist eine Anleinpflicht allerdings nicht verfügt worden. Der entsprechende Passus fehlt daher auch in der "Allgemeinverfügung zum Schutz gegen die Geflügelpest" des Kreises Kleve. "Im Unterschied zum Fall in Wesel ist hier Hausgeflügel betroffen, im Nachbarkreis war dagegen das Virus bei Wildvögeln entdeckt worden", erläutert Keuken.

Der Kreis hatte sich mit den Verantwortlichen der Ordnungsämter von Rees, Emmerich und Kalkar getroffen, deren Stadtgebiete ganz oder teilweise im Sperrbezirk liegen. "Wir haben abgesprochen, dass es kein generelles Freilauf-Verbot für Hunde und Katzen geben soll", erläutert Keuken. Allerdings richte man den dringenden Appell an alle Tierhalter, die Behörden beim Eindämmen der Seuche zu unterstützen. "Es gibt zwar keine Anleinpflicht, aber es ist geraten, die Hunde an die Leine zu nehmen und Katzen jetzt erst einmal im Haus zu halten." Denn beispielsweise über die Pfoten der Tiere könne das hochansteckende Virus weitergetragen werden. Die Ordnungsämter werden die Situation im Blick haben und Hundehalter gegebenenfalls bitten, ihr Tier an die Leine zu nehmen.

Im Nachbarkreis Wesel wird das strenger gehandhabt. Hier gilt im Sperrbezirk eine generelle Anleinpflicht. Hundehalter, die mit ihren Vierbeinern gerne auch im Umland spazieren gehen, sollten also darauf achten, auf welchem Stadtgebiet sie sich gerade befinden. Größere Konsequenzen werden sie allerdings auch auf Weseler Gebiet kaum zu erwarten haben. Die Sprecherin des Kreises Wesel hatte nämlich erklärt, dass die Kreisverwaltung gar nicht das Personal habe, um zu kontrollieren, dass das Anleinverbot eingehalten wird. Ganz davon zu schwiegen, dass es vermutlich unmöglich ist, die Herkunft freilaufender Katzen genau zu bestimmen. Daher setzt auch der Kreis Wesel wie der Nachbarkreis vor allem auf den Appell an die Tierhalter.

Die Vorsichtsmaßnahmen werden vermutlich noch mindestens den ganzen Januar gelten. Schon vor dem Auftreten des ersten Vogelgrippefalls in Rees hatte die Futtermittelfirma For Farmers Konsequenzen gezogen. Seit zwei Monaten ist eine Schleuse auf dem Betrieb in Haffen eingerichtet. Alle Fahrzeuge werden beim Rein- und Rausfahren desinfiziert. Zudem müssen die Fahrer Schutzkleidung beim Betreten der Höfe tragen. Außerdem sind alle Besuche durch den Außendienstmitarbeiter bei Kunden auf landwirtschaftlichen Betrieben gestrichen. Denn Maßgabe des Kreises ist, dass möglichst wenig Leute auf die Höfe kommen.

Quelle: RP