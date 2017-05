später lesen Emmerich "Huntenkunst": Kunstmesse in Ulft vom 19. bis 21 Mai 2017-05-05T17:32+0200 2017-05-06T00:00+0200

Am 19., 20. und 21. Mai findet die internationale Kunstmesse Huntenkunst im niederländischen Ulft, nicht weit von Isselburg entfernt, statt. Bei der Kunstmesse im DRU-Industriepark, vorgesehen für professionelle Künstler und Galeristen, präsentieren 220 Künstler aus dem In- und Ausland ihre Arbeiten. Darunter sind auch einige Künstler vom Niederrhein wie Christoph Wilmsen Wiegmann, Christoph Heek, Brigitte Gmachreich-Jünemann oder Helga Hanisch. In diesem Jahr ist Luxemburg Themenland. Zeitgleich findet die Ausstellung "Die Luxemburger kommen" in der Galerie bij de Boeken in der DRU Cultuurfabriek statt (15. Mai bis 25. Juli).