Rees: In 80 Bildern rund um Rees

Der Fotograf Christoph Buckstegen hat im Auftrag des Rathauses für den Bildband "Rees - Stadt am Rhein" seine Kamera gezückt. Das Buch, das jetzt zu haben ist, zeigt die Stadt und ihre Ortsteile in ihrer ganzen Vielfalt. Von Markus Balser

Christoph Buckstegen hat ein Auge fürs Detail. Der Halderner Fotograf setzt den Alltag in Szene. Und das stets mit einem ungewöhnlichen Ansatz. Seine Bücher wie etwa "Flutlichter" (2015) über legendäre Fußballstadien in der Republik haben überregionale Aufmerksamkeit erzielt. Neben Magazinen gehören auch namhafte Unternehmen wie adidas oder Coca Cola zu seinen Kunden.

Kein Wunder also, dass Buckstegen im vergangenen Jahr von der Stadt Rees den Auftrag erhielt, Fotos für einen neuen Bildband aufzunehmen, der Rees und seine Ortsteile zeigen sollte. Jetzt ist er erschienen. "Rees - Stadt am Rhein" zeigt beeindruckende und naturgetreue Fotografien aus allen Reeser Ortschaften und ist ab sofort erhältlich (siehe Infobox).

"Christoph Buckstegen ist es gelungen, die wunderschönen Landschaften und das gesellschaftliche Leben unserer Stadt in besonderer Weise zu erfassen", freut sich Bürgermeister Christoph Gerwers über die Veröffentlichung des neuen Bildbandes. Neben den Aufnahmen Buckstegens enthält das 80 Seiten starke Buch auch einige Bilder von Diana Roos, die als Pressefotografin arbeitet. "Vorgabe war, dass alle Reeser Ortsteile in dem Buch vorkommen müssen", sagt Buckstegen, der mit dem Ergebnis rundum zufrieden ist, auch wenn er diesmal mit einem anderen Stilmittel als er das sonst meistens tut, arbeiten musste. "Eine solche Auftragsarbeit stellt ganz andere Anforderungen an mich, als das bei anderen Büchern von mir der Fall war", erklärt der Halderner, der für den Reeser Bildband wie ein klassischer Landschaftsfotograf arbeitete.

Innerhalb weniger Wochen entstanden so rund 80 Aufnahmen, die markante Punkte im Ortsbild zeigen. Etwa die Kirchenrenne in Mehr, auf deren Aufnahme sich noch ein stolzer Schwan schmuggelte, die wunderschöne Allee, die zu Haus Aspel führt oder die friedlich wirkende Morgenstimmung, in deren Hintergrund sich die Silhouette St.-Mariä-Himmelfahrtkirche abzeichnet. Und dann natürlich der Rhein. Den setzt Buckstegen immer wieder gekonnt in Szene. Auf den Bildern, die die Rheinbrücke oder die Schifffahrt zeigen, wird dem Betrachter die gewaltige Größe dieses Flusses eindrucksvoll vor Augen geführt.

Bei seinen Aufnahmen hat Buckstegen den ein oder anderen Standort in Rees für sich selbst noch einmal neu entdeckt. Mit einem vorgefertigten Bild im Kopf fuhr er dabei nur selten zu den Schauplätzen, die er ablichtete. "Natürlich überlege ich mir vorher schon, was ich fotografiere, aber manches lässt sich planen und anderes eben nicht. Da braucht es eben auch ein bisschen Geduld."

Und manchmal auch ein bisschen Glück. So wie etwa bei der schönen Rhein-Aufnahme, bei der der Fluss noch ganz im morgendlichen Nebel liegt. "Darauf hatte ich spekuliert und es hat auch geklappt."

Buckstegens Aufnahmen sind alle digital. Mit einer analogen Kamera fotografiert er nur noch selten und dann auch nur für private Zwecke. Die Arbeiten fürs Buch wurden am Computer aufbereitet, allerdings nicht zu stark, wie Buckstegen betont. Eine Arbeitsweise, die er aber schon vor dem digitalen Zeitalter pflegte: "Auch ein herkömmliches Negativ war immer nur die Grundlage für ein Ergebnis und nie das Ergebnis selbst."

Quelle: RP