Emmerich: Jansen: Parkplatz-Pflicht in Emmerich abschaffen

Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Emmericher Rat, Albert Jansen, hat in einem Brief an Peter Hinze appelliert, dass in Emmerich bald die Pflicht abgeschafft wird, Parkplätze zu schaffen, wenn neue Geschäfte entstehen. Oder diese abzulösen, wenn kein Stellplatz gebaut werden kann.

Jansen schreibt an den Emmericher Bürgermeister: "Die bisherige gesetzliche Vorgabe der Stellplatzpflicht in der Landesbauordnung ist durch die rot-grüne Regierungsmehrheit zum Jahreswechsel abgeschafft worden. Die Kommunen haben nun zwei Jahre Zeit, eigene Regeln für Stellplätze zu erarbeiten. Die Immobilienwirtschaft begrüßt die neue Vorgabe, da für sie künftig ein Kostenfaktor bei Neubauten sowie wesentlichen Veränderungen des Immobilienbesitzes entfallen beziehungsweise reduziert werden könnte.

Mir ist bewusst, dass zur Umsetzung dieser Bestimmung mehr als die Umformulierung einiger Sätze in der Satzung notwendig ist. Ich bitte aber höflich, im Hinblick auf den Leerstand von gewerblichen Immobilien sowie den Bedarf von privatem Wohnraum in Emmerich, die Umsetzung nunmehr anzugehen und den entsprechenden Gremien zur Entscheidung eine Vorlage zu präsentieren. Nur so wird für Investoren und Bauherren Planungssicherheit erreicht."

Die Stellplatz-Pflicht ist in Emmerich bereits seit Jahren ein heißes Eisen. Schon im Dezember 2015 hatte sich die Politik in Emmerich damit befasst. Ohne Ergebnis allerdings. Damals hatte es eine Initiative der BGE im Rat gegeben. Die Emmericher Politik ging damals der Frage nach, ob die Parkplatzablöse in Emmerich und Elten halbiert werden. Es handelt sich um Geld, das zum Beispiel die Betreiber eines Geschäftes bezahlen müssen, wenn sie für ihren Laden keinen Parkplatz nachweisen können. In Emmerich sind das 5100 Euro pro Parkplatz. In Elten 4400 Euro. Die BGE hatte den Antrag gestellt, diese Summen jeweils zu halbieren, um mehr Anreize für die Ansiedlung von Einzelhändlern in der Stadt zu schaffen.

