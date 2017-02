Rees: Karneval als lokale Selbsthilfegruppe

Haffener Frauen brauchen keine Schönheits-Operationen. Bei der Sitzung der katholischen Frauen gab es ein deutliches Plädoyer für "Alltagsfrauen mit Falten".

Ob die Stadt Rees mit so einer breiten Öffentlichkeit und nachhaltiger Bekanntheit gerechnet hat? Gehofft hat sie es bestimmt, aber dass die Alltagsmenschen nicht nur "Thema des Sommers", sondern nun auch gleich Aufhänger des Haffener Frauenkarnevals werden würden, das konnte die Stadt nun wirklich nicht erahnen.

Und so haben sich die Frauen dann auch wie gewohnt in aufwendige Kostüme geworfen und die Närrinnen aus der Nachbarschaft zu einem kurzweiligen Abend in die Schützenhalle eingeladen. Gekommen sind sie alle. Die Karnevalistinnen aus Mehr, aus Haldern, Bienen, Rees, Millingen, die Prinzessin aus Isselburg und erstmals auch in starker Zahl die Nachbarn aus Mehrhoog, die als Sandhasen ordentlich Stimmung mitbrachten.

Ordentlich Frohsinn musste auch das Haffener Prinzenpaar an den Tag legen, das von den Frauen und den Männern der Musik immer wieder mit einbezogen wurde und nicht nur einmal tanzen durfte. Allerdings für Prinzessin Sabrina I., die von Bärbel Hermsen kurz zur "Prinzessin von Saus zu Braus" getauft wurde, war das keine allzu große Schwierigkeit. So begrüßte sie zusammen mit ihrem Prinzen Andreas III., oder an diesem Abend "Prinz Kraft durch Ruhe", mit einer humorvollen Erläuterung zum "Erwerb eines solchen männlichen Exemplars" und erklärte den Frauenkarneval kurzerhand zur "lokalen Selbsthilfegruppe". Ebenfalls eine Art Selbsthilfe bot der Abend all denen, die meinen, sie müssten irgendetwas an ihrem Körper verändern, um schön zu sein. Da kosten "Ärsche" schon mal locker 800 Euro, oder man lässt sich gleich im Paket verschönern. Dafür gab es von den Frauen ein klares Nein. Ein klares Plädoyer für "Alltagsfrauen mit Falten". Wie viel Ähnlichkeiten die Haffener mit den Alltagsfrauen von Christel Lechner haben, zeigten sie in einer Fotopräsentation, die so manch einen lustigen Schnappschuss parat hatte. Und tatsächlich waren die Ähnlichkeiten kaum zu leugnen. Einmal mehr zeigten die Haffener Tanzgruppen ihr großes Repertoire und sorgten mit ihren intensiv einstudierten Tänzen für beste Stimmung. Die Haffener Waschweiber hatten in diesem Jahr vor allem über den Starkregen und die eine oder andere kleiner Tratscherei im Dorf zu berichten. Ein Höhepunkt war zudem die textliche Aufarbeitung diverser musikalischer Hits, die kein Lied wie vorher klingen ließ und beim einen oder anderen noch in der Erinnerung ein Schmunzeln hervorrufen wird.

(ter)