Emmerich: Karneval im besten Platt

Die Feier, die kaum jemand öffentlich wahrnimmt: Karnevalssitzung der "Proot-Platt"-Gruppe im Hotel Wanders in Elten. Von Monika Hartjes

Viel Spaß hatten die rund 50 Gäste auf der Karnevalsfeier der "Proot-Platt"-Gruppe am Montagabend im Hotel Wanders. Monika van Dillen und Olaf Gabriel hatten ein kleines Programm vorbereitet, dass sie humorvoll präsentierten. Hans-Gerd Scholten sorgte als DJ für die Musik. Gerne wäre auch der 86-jährige Heinrich Jansen dabei gewesen, der von Anfang an die Veranstaltung mit Akkordeonmusik bereicherte. Leider hatte er einen kleinen Unfall beim Spaziergang mit Hund.

Olaf Gabriel engagierte sich mit "vollem Körpereinsatz", hatte er sich doch am Nachmittag eine "Martin-Schulz"-Frisur schneiden lassen und sah so dem Politiker, in dessen Rolle er schlüpfte, sehr ähnlich. Sein Ziel seien die 40 Prozent. "Die habe ich schon gehabt", so der Schulz-Imitator und zeigte eine Schnapsflasche.

Das Programm ging los mit der "Dance Crew" des Eltener Kinderkarnevals. Zehn Funkenmariechen zwischen neun und elf Jahren schwangen gekonnt die Beine. Die Gruppe "Lejovan" - das sind Leandro Langanke, Jordi Nienhuesen und Silvan Nass - zeigten mit ihrem Spiel "Vater und Sohn im Allgäu", dass auch die Jugend für viel Spaß sorgen kann. Brigitte Lentjes und Martina Cornelissen überzeugten nicht nur als singende "Tütjes" (Hühner), sondern auch in einem Sketch mit Oma und Fritzchen, der dafür sorgte, "dass Oma nicht mehr alle Tassen im Schrank hat". Dass man gerade in feinstem Platt "Dönekes" besonders erzählen kann, bewies unter anderem das "Original" Sabine Gerritschen, die spontan ein paar Witze erzählte. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Ludger, der den Doktor spielte, trat sie als Patientin auf, "die wat an de Been had". Außerdem brillierte sie mit einer Geschichte über ihren "Hermann", der sich beim Abmontieren des Deckels unter dem Klo verkeilte. Ortsvorsteher und Feuerwehr können nicht helfen, erst die Hebamme holt ihn aus der misslichen Lage. Henny van Oostveen, die im Blümchenkleid mit knallroter Perücke kam, wurde für das "schönste Kostüm" mit einem Essengutschein vom Hotel Wanders belohnt.

Vincenz Derksen sorgte für viele Lacher als "Manni von der Post" aus Menting, der an den Niederrhein strafversetzt wurde. Pastor van Doornick soll schuld gewesen sein, dass Lisbeth Drillinge bekam und es chaotisch in ihrem Haushalt zuging. "Als der Kinderwunsch nicht klappte, hat er uns geraten, in Kevelaer eine Kerze aufzustellen und wir haben gleich mehrere angezündet", so Lisbeth, die von Maike Daams gespielt wurde. Den Ehemann spielte Gregor "Shorti" Koster, die Schwiegereltern Olaf Gabriel und Monika van Dillen und die Drillinge die Jungs der Gruppe "Lejovan".

Ein Höhepunkt war der Auftritt des über 80-jährigen Herbert Reyers, der traditionsgemäß die Proot-Platt-Karnevalsfeier als "olde Tante" beendet.

Im knallroten Kostüm mit Hütchen, Handtasche und dicken Frotteesocken in den feinen Stiefelchen, sang er das Lied "Und so geht dat Hütchen".

Quelle: RP