Filmvorführung: Karneval, wie er früher einmal war

Der Karneval geht in seine heiße Phase. Heute stehen die Kindersitzung in Hüthum und die beiden großen Sitzungen von Grün-Weiß und Kolping Elten an. Da passt es gut, dass Rheinmuseums-Leiter Herbert Kleipaß in der nächsten Woche in die "alte Fildose" greift. Am Donnerstag, 9. Februar, zeigt er zwei jeweils etwa halbstündige Filme, die das närrische Treiben am Tulpensonntag vor 30 und vor 40 Jahren zeigen. Auf unserem Bild zu sehen ist die Sitzung der Borussia-Schützen 1977. Die Filme stammen aus Privatbesitz und waren dem Rheinmuseum geschenkt worden. Die Vorführung beginnt um 16 Uhr. Übrigens: Morgen ist der Eintritt ins Museum frei. Besucher erwartet die sehenswerte Fotoausstellung "Kindheit in der Nachkriegszeit"