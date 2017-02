Rees: Kracher im Festzelt

Auf dem Büttenabend des "Karnevalsvereins 4242 Rees 4" wurde die Messlatte schon zu Beginn des Abends hochgelegt: Maria Kresken sorgte mit ihrer kölschen Version des Hits "Hello" von Adele für einen furiosen Startschuss und machte sogleich die Bühne frei für die nächsten Stimmungskanonen.

Der Klever Prinz kam zu Besuch und mit ihm seine rund 70-köpfige Garde, die unter ihrem Motto "grenzenloser Karneval" den Mehrer Narren im prall gefüllten Zelt ordentlich einheizte.

Mit altersentsprechender Power konnten die "drei alte Damen" (Cilli Heggemann, Beatrix Kruse und Heike Siebers) bei ihrem Tanz aufwarten und das Publikum begeistern. Zusammen mit Gitti Paß und Ursula Wolters bereiten sie zudem seit eh und je die Themen des Jahres auf. Die Bänkelsänger wussten auch dieses Mal viel zu berichten. Unter anderem vom missglückten Königsfrühstück, zweieindeutigen Ortsschildern und einer Straßensperrung, die aus dem Nichts kam. Mit Frau Antje und Feti Werdelmann standen noch zwei weitere erfahrene Büttenredner auf der Mehrer Bühne. Zwischendurch sorgten die Mehrer Tanzgruppen für die nötige Partystimmung und dabei zeigte sich, dass sich die Mehrer keine Sorgen um die Zukunft machen müssen. Neben den "Alten Hasen", der Tanzgruppe "No Name" unter der Leitung von Sonja Sudhoff, zeigten vor allem die "Little Stars" (Trainerin Diana Terhorst) ein starke Leistung und schürten so die Vorfreude auf den Kinderkarneval am nächsten Tag. Auch die Hip-Hop-Gruppe unter der Leitung von Celina Michalski und die Gäste aus Haffen, Haldern, Emmerich und Wesel sorgten mit großartigen Einlagen für heiße Temperaturen im Zelt. Ein weiteres Highlight des Abends waren die "Floppers" in Gestalt von Stefan van Ophuysen, Torben Terhorst, Markus Kresken und Thomas Rupprecht, die in ihrer Bühnenshow die kleine und große Politik auf die Schüppe nahmen. Da musste Bürgermeister Christoph Gerwers einiges aushalten. "Wir haben im letzten Jahr einige Narreteien abgeliefert", gab er zu. Und so sangen die "Floppers" unter anderem über den Sinn und Unsinn der Geschwindigkeitsbegrenzung 50 km/h auf dem Deich, vom Unvermögen des Deichverbandes im Sommer und einer "Ortsvorsteherin, die tatsächlich das tut, wofür sie gewählt ist" - und dafür trotzdem "einen auf den Deckel bekommen hat". Zu guter Letzt besangen sie ihre "Könige von Haffen-Mehr" und sorgten für die Einstimmung auf eine lange Nacht.

(ste)