Emmerich: Kurioser Unfall durch flüssiges Fett

Mal kurz nicht aufgepasst - und dann so etwas: Am gestrigen Dienstag gegen 08.20 Uhr lud ein 28-jähriger Mann aus Iserlohn mit seinem Tankwagen flüssiges Fett bei einer Firma an der Wardtstraße. Er vergaß allerdings, den Tankdeckel zu schließen. Bei seiner Fahrt von der Wardtstraße und dann nach links auf die Eltener Straße schwappte das flüssige Fett aus seinem Tank auf einer Strecke von 500 Metern auf die Fahrbahn. Der Lkw-Fahrer merkte das, hielt an und parkte sein Fahrzeug auf dem Parkstreifen. Die alarmierte Polizei sicherte die Gefahrenstelle mit ihrem Einsatzfahrzeug mit eingeschaltetem Blaulicht.