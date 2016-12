Für Frauen: Kurzweiliger Karriere-Ratgeber für Frauen, die in ihrem Beruf hoch hinaus wollen

Frauenquote, Ausschluss aus der Führungsebene und weniger Gehalt: Immer noch haben Frauen in ihrem Berufsleben mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Gründe dafür liegen auch in der Erziehung: Während Mädchen Zurückhaltung und Bescheidenheit beigebracht wird, lernen Jungs "meist schon auf dem Fußballplatz, wie wichtig Siegen ist."

Barbara Baratie aus Kleve ist Geschäftsführerin des "unternehmerinnen forum niederrhein", Unternehmensberaterin und Coach: Immer wieder trifft sie auf gut ausgebildete, junge Frauen, die mehr erreichen können als es ihre Position zulässt. An sie richtet sich ihr Ratgeber: "Hoch hinaus. Erfolgsstrategien für Frauen die höher hinaus wollen als 7 cm." Auf 157 Seiten geht es raus aus den Highheels und rein in die Siebenmeilenstiefel: Das erste Kapitel unterstreicht die Bedeutung des äußeren Erscheinungsbild, die weiteren ermutigen Frauen ihre Komfortzone zu verlassen, sich selbst zu vermarkten, Netzwerke aufzubauen und Prestige- statt Fleißaufgaben zu übernehmen. In kurzweiligen Texten, die immer wieder durch prägnante Zitate und Schlagwörter aufgelockert werden, motiviert der Ratgeber seine Leserinnen zu mehr Selbstbewusstsein: Sind es nicht Eigenschaften wie Empathie, Kommunikationsstärke, Flexibilität und Organisationstalent, die Frauen nachgesagt - und bei Führungskräften gefordert werden ? Zwischen den Kapiteln halten Fragebögen zur Selbstreflexion an und inspirieren die Leserinnen sich ihrer Stärken und Zielen bewusst zu werden - denn, so der Tenor des Buchs: "Alles, was du dir wünschst, kannst du erreichen, wenn du systematisch und strategisch voranschreitest."

(ubg)