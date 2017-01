Rees: Mammut-Zahn wird ab April ausgestellt

Der fossile Fund, den der Reeser Walter Ahrendt im September 2016 am Rheinufer entdeckte, hat den ersten Teil seines Trocknungsprozesses schadlos überstanden. Nun hat sich ein Experte der weiteren Pflege des Zahns angenommen.

Nachdem er im September vergangenen Jahres einen Mammutstoßzahn fand, hat sich prompt das Amt für Bodendenkmalpflege bei Walter Ahrendt gemeldet. Für ihre Dokumentation aller fossilen Funde in der Region wollten die Fachleute Näheres zu Fundort und den Ausmaßen wissen. "Gewogen hatte ich den Zahn bis dato noch nicht", sagt Finder Walter Ahrendt. Das hat der Diplom-Biologe, der beim Naturschutzzentrum des Kreises Kleve in Bienen arbeitet, inzwischen nachgeholt. 9,1 Kilogramm brachte das Stoßzahn-Fragment vor ein paar Wochen auf die Waage.

"Inzwischen sind es wohl ein paar Gramm weniger durch den weiteren Trocknungsprozess", ist Ahrendt bewusst. Er hatte sich nach dem nicht alltäglichen Fund des Zahns mit einem Außenradius von 60 Zentimetern an Pascal van Elsbergen-Wardthuysen gewandt, einem Diplom-Geologen, der sich mit dem Präparieren von fossilen Funden bestens auskennt. Um das mindestens 10.000 Jahre alte Fundstück vor Abplatzungen und Rissen zu bewahren, muss es langsam und schonend getrocknet werden. Van Elsbergen-Wardthuysen riet ihm daher, das Fundstück in einen Plastiksack zu legen. "Ich habe nur einseitig eine kleine Öffnung gelassen", so Ahrendt. Außerdem hat er das Elfenbein alle zwei Wochen vorsichtig gewendet.

Inzwischen sind viele Wochen vergangen, die erste Phase der Konservierung fast abgeschlossen. "Der Zahn ist in einem hervorragenden Erhaltungszustand", lobt der Diplom-Geologe bei der Inaugenscheinnahme. Wenn die Trocknung gänzlich abgeschlossen ist, wird er das Fossil in ein Gemisch aus Holzleim und Wasser legen. "Es muss vollständig bedeckt sein und wird erst wieder herausgenommen, wenn in der Flüssigkeit keine Blasen mehr aufsteigen", sagt der 44-Jährige. Das wird nach rund einer Woche der Fall sein. Dann beginnt für acht bis zehn Wochen ein erneuter Trocknungsprozess. Van Elsbergen-Wardthuysen will es in dieser Zeit im Keller seines Hauses lagern, wo er schon viele eiszeitliche Teile von Säugetieren präpariert hat - etwa Backenzähne von Mammut und Wollnashorn, Kiefernknochen von Bison und Wolf, Kiefernäste von Riesenhirsch und Pferd oder deren Knochen. Nach dem letzten Trocknungsprozess wird der Stoßzahn mit einem Gemisch aus Kunstharz und Aceton angestrichen. "Das dient einerseits der Oberflächenkonservierung, andererseits kommt die Farbe besser heraus", sagt van Elsbergen-Wardthuysen.

Im April soll der Zahn dann Eingang in die öffentlich zugängliche Sammlung des Info-Zentrums in Kleve-Keeken finden. Dort sind bereits mehrere Fossilien ausgestellt, die bei Abgrabungen von Kies und Sand gefunden worden sind. Ahrendts Fund wir aus drei Gründen ein besonderes Stück in der Sammlung darstellen: Wegen seiner Größe, seines guten Zustands, aber auch aufgrund des Fundorts am Rheinufer. Dort lag er tief eingebettet im nassen Sand. Zuvor muss er über Jahrtausende in lehmigem Boden gelegen haben - geschützt vor zersetzendem Sauerstoff.

(auf)