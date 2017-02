Emmerich: Mit 66 sind die Schützen gut in Schuss

Eltener St. Martinus-Schützenbruderschaft feierte Karneval im Kolpinghaus. Sitzungspräsident Sven Jansen führte wieder souverän durch den Abend. Abräumer des Abends war das "All Stars Ballett".

Eine Jubiläumssitzung beginnt man am besten mit alten "Show-Haudegen". Dieser Bezeichnung werden Christoph Nielbock und Werner Jansen gerecht. Sie eröffneten den närrischen Reigen der Schützensitzung mit einem Lied von Udo Jürgens: "Mit 66 Jahren sind Schützen gut in Schuss." Denn das war die 66. Schützensitzung. Souverän, mit viel Witz versehen und seit einigen Jahren schon der "Plauder-Onkel" (Sitzungspräsident) ist Sven Jansen. Er besitzt halt das nötige Know how, um mit spontanem Witz zu punkten und einen vollen "Pott mit Pieren" (Saal) zu händeln. Somit war es für ihn auch gar kein Problem, die 30 schönsten Schützenbeine anzukündigen, nämlich die seines Schützenballetts. Mit stolzgeschwellter Brust kündigte er den Marschtanz der 15 Damen an.

Dann ging der erste Sprechvortrag über die Bühne. Christiane und Peter Berndsen berichteten über ihre anstehende Traumschiff- Reise. Sie als feine Dame und er als Packesel tauschten "Nettigkeiten" aus, die darin gipfelten, dass Peter sagte: "Ich fahre mit meinen Kumpeln nach Hamburg, St. Pauli in die Herbertstraße."

Worauf sie konterte: "Meinen Segen hast du, denn noch lang nicht jeder, der in ein Fußballstadion geht, kann auch Fußball spielen." Tolle Pointen, die im Livegesang von Peter mit dem Lied "Hulapalu", gipfelten.

Solomariechen Aileen Eifler "verbog" sich ganz allein auf der großen Bühne, bevor das Prinzenpaar einmarschierte: Simon und Sandra. Als Eltener Mädchen war auch die Schützensitzung ein Heimspiel für sie.

Als der Präsident die Blumen für die Prinzessin einforderte und er die Blumenboten zweimal wegen eines falschen Straußes hinter die Bühne zurück schickte, bevor dann endlich der richtige kam, im wahrsten Sinne des Wortes. Blumenbote war der kleine Sohn der Prinzessin, Kilian. Mit der Fassung der Prinzessin war es nun vorbei: schön und emotional und eine tolle Idee.

Nach Gardelied und Gardetanz ging es im Programm weiter mit den Eltener Beauty Chics, bevor "Manni aus Menting" alias Vincenz Derksen als Briefträger aus dem Nähkästchen plauderte. Auch seine Frau kam nicht ungeschoren davon. Als sie ihn anrief, um ihm zu vermelden, dass das Auto nicht fährt, hatte er direkt die Lösung parat. "Wenn ich nicht dabei bin, dann musse links sitzen."

Aus dem Schützenballett wurden Cheerleader und der Thronzug verwandelte sich in Cowgirls und Cowboys, bevor "Nena" Manuela Verhey für die Narren drei Hits der deutschen Rock-Ikone sang, ehe das "All Stars Ballett" und "Drie keer niks" die Bühne rockten. Das Ballett läutete mit dem Tanz "Variete" das Finale ein.

Abräumer des Abends war das "All Stars Ballett". Mit einer unwiderstehlichen Musik-Auswahl und ebenso toller Choreographie tanzte es sich durch drei Ballett-Generationen. Trude Heuvelmann, inzwischen 80, und Doris Haake ließen es sich nicht nehmen und tanzten mit. Das war schier unglaublich und veranlasste das Publikum zu stehenden Ovationen.

Die Choreographie trug eindeutig die Züge des einzigen Mannes in der Damenrunde, André Seidler.

(udoeb)