Rees: Morgens Brand, abends Neujahrsball

Der Löschzug in Millingen feierte mit Gästen aus der Umgebung im Saal Jonkhans. Am Morgen gab es noch einen Einsatz an der Bruchstraße. Gewerbetreibende hatten im Dezember für die Tombola gespendet.