Emmerich: Nackt vom Dach: "Das ist nicht bei uns passiert!"

Familie Wächter aus Elten in der Bredouille.

Peter Wächter aus Elten rief gestern bei der Rheinischen Post an mit einer ungewöhnlichen Bitte: "Schreiben Sie doch bitte, dass die Nackte nicht bei uns vom Dach gefallen ist."

Der Grund: Herr Wächter wohnt an der Zevenaarer Straße in Elten. Dort hatte sich bekanntlich nächtens eine Frau nach einem Streit nackt vom Vordach auf die Mülltonnen fallen lassen, nachdem sie zuvor textilfrei über die Straße gelaufen war.

Und noch davor hatte sie ihren Lebensgefährten mit einem Küchenmesser eine Platzwunde am Kopf zugeführt. Sie stand unter Drogeneinfluss.

Die RP berichtete es gestern. Bei der Gelegenheit hatten wir auch ein Bild von der Zevenaarer Straße veröffentlicht. Darauf zu sehen war auch das Haus von Familie Wächter. Andere Häuser waren auch drauf. Aber: Das Haus der Wächters hat ein Vordach! Eigentlich nichts Ungewöhnliches in unserer Gegend. In diesem Fall aber möglicherweise der Grund für üble Gerüchte.

Deshalb kommen wir der Bitte der Familie Wächter natürlich nach: Bitte, nichts Falsches vermuten. Bei Wächters ist die Frau nicht vom Dach gefallen!

Und wir beantworten bei der Gelegenheit auch eine Frage, die sich einige Leser gestern stellten: Wenn die Frau wegen häuslicher Gewalt von der Polizei vorläufig festgenommen worden war - wohin ging sie dann nach ihrer Zeit in der Zelle? Eigentlich hätte sie nach dem NRW-Gewaltschutzgesetz nicht nach Hause zurückkehren dürfen. Die Polizei hat das Recht, die Rückkehr eines gewalttätigen Partners in die Wohnung zu verbieten. Auch für mehrere Tage.

In diesem Fall lag die Sache anders. Die 43-Jährige lebt zwar mit ihrem 48-jährigen Freund in dessen Haus, ist aber mit einer eigenen Adresse an anderer Stelle gemeldet, so dass sie über eine Übernachtungsalternative verfügte.

(hg)