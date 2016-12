später lesen Walzer, Polka, Ballett Neujahrskonzert: Es gibt noch Karten Teilen

Twittern





2016-12-30T17:31+0100 2016-12-31T00:00+0100

Beschwingt geht es ins neue Jahr am Samstag, 7. Januar, 18 Uhr, wenn die Neue Philharmonie Westfalen unter dem Motto "Walzer, Polka und Ballett" im Stadttheater zum Tanz aufspielt. Das Orchester zählt zu den größten Klangkörpern in Nordrhein-Westfalen und bewältigt pro Saison nahezu 300 Veranstaltungen im In- und Ausland.