Emmerich: Oberarzt Roland Gruhn spricht über Schulterprobleme

Leiden Sie an Schulterschmerzen? Haben Sie Schwierigkeiten beim Heben und Tragen von Gegenständen? Erreichen Sie problemlos Ihre Lendenwirbelsäule?

Diese und ähnliche Fragen stellt Roland Gruhn, leitender Arzt des Bereiches Schulterorthopädie und -chirurgie im St. Willibrord-Spital Emmerich, jeden Dienstag seinen Patienten in der Schultersprechstunde. Im Rahmen der Vortragsreihe "Donnerstags im Willibrord" wird der Oberarzt der orthopädischen Abteilung am Donnerstag, 15.

März, Fragen zum Thema "Die Schulter - Dreh und Angelpunkt" in Wort und Bild beantworten - angefangen von einem Einblick in das Gelenk, über dessen Untersuchung bis hin zu den nichtoperativen und operativen Behandlungsmethoden. Die Veranstaltung findet von 17.30 bis 19 Uhr in der Senioreneinrichtung St. Augustinus (Willibrordstraße) neben dem Krankenhaus statt. Der Eintritt ist frei.

Quelle: RP