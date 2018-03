Emmerich: Polizei fahndet nach EC-Karten-Dieb

Nach einem Einbruch in Kleve wurde die Geldkarte des 86 Jahre alten Opfers in Emmerich benutzt.

In der Zeit vor dem 23. Dezember 2017 entwendeten unbekannte Täter die EC-Karte sowie diverse Schmuckstücke aus der Wohnung einer 86-jährigen Kleverin auf der Straße Hagsche Poort. Die Täter nutzten die EC-Karte zwei Mal um 12.56 Uhr und um 13.04 Uhr an einem Bankautomaten in Emmerich am Rhein an der Kaßstraße. Darüber hinaus verwendeten sie die EC-Karte gegen 12.46 Uhr zur Buchung eines Bahntickets an einem Automaten der Deutschen Bahn ebenfalls in Emmerich am Rhein.

Die Polizei fragt: "Wer kennt den Mann auf dem Foto?" Hinweise an die Kripo Kleve, Telefon 02821 5040.

Quelle: RP