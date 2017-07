Zwei 18 und 21 Jahre alte Männer aus Guinea hat die Polizei festgenommen. Sie sollen einen 24-Jährigen attackiert haben.

Laut Polizei hatten die Männer am späten Montagabend auf der Depotstraße in Rees-Haldern einen 24-jährigen Mann aus Algerien angesprochen und nach Zigaretten verlangt. Der 24-Jährige kam der Forderung nicht nach, lief weiter in Richtung der Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) und bekam plötzlich von hinten einen harten Schlag gegen den Hinterkopf. In der ZUE bat er um Verständigung der Rettungskräfte.

Nach Eintreffen des Rettungsdienstes und der Polizei randalierten die beiden Männer aus Guinea. Sie traten gegen den Rettungswagen, in dem der 24-Jährige behandelt wurde. Außerdem bespuckten und beleidigten sie äußerst aggressiv die eingesetzten Polizeibeamten.

Der 24-Jährige wurde mit dem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die beiden 18 und 21 Jahre alten Männer wurden in Gewahrsam genommen.

(skai)