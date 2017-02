Emmerich: Polizei: Unfall war einmaliger Fahrfehler

Vorfall vom 15. Februar am Fitness-Studio an der Duisburger Straße. 27 Jahre alte Frau erlitt schwere Verletzungen, als 79-Jähriger Kontrolle über seinen neuen Wagen verlor. Polizei sagt: Das Alter des Mannes hatte keinen Einfluss.

Der Unfall, den ein 79 Jahre alter Klever am Mittwoch, 15. Februar, gegen 19.25 Uhr auf dem Parkplatz eines Fitness-Studios an der Duisburger Straße in Emmerich verursacht hatte, war folgenschwer: eine 27 Jahre alte Frau aus Emmerich erlitt schwere Verletzungen und musste in einem Krankenhaus stationär behandelt werden, drei Pkw wurden beschädigt, ein Zaun zerstört und ein Stahltor niedergefahren.

Noch laufen die Ermittlungen der Polizei zu dem Verkehrsunfall. Doch die Klever Behörde hat auch schon "Ergebnisse" vorzuweisen: "Keinerlei Ungeeignetheit" des 79 Jahre alten Fahrers für das Steuern eines Kraftfahrzeuges sind für die Polizisten bislang bei dem Mann erkennbar. Es habe sich um einen "einmaligen Fahrfehler" gehandelt, "wie er jeden mal passieren kann". Zudem habe der Mann bislang noch keinen Unfall verursacht. Sein Alter von 79 Jahren allein, könne kein Grund sein, ihm den Führerschein zu entziehen. Eventuell vorhanden gewesene Zweifel seien jedenfalls nach einem Gespräch mit dem Mann "alle aus der Welt", so die Polizei.

Der "einmalige Fahrfehler" des 79-Jährigen hatte sich nach Polizeiangaben auf folgende Art und Weise ereignet: Der Klever hatte seinen KIA Sportage mit Automatikgetriebe, den er erst seit etwa drei Monaten besessen haben soll, auf dem Parkplatz des Sportstudios gestartet. Nachdem zuerst der Motor laut aufgeheult hatte, "schoss" der Pkw los. Der Wagen beschädigte bei seiner "unkontrollierten" Fahrt einen dort geparkten 1er BMW und einen Zaun. Dann erfasste das Auto die 27-Jährige und verletzte die Frau schwer. Anschließend überrollte der KIA Sportage ein Stahltor. Erst 50 Meter weiter kam der Wagen zum Stillstand. Der Fahrer öffnete seine Autotür. Der Mann stieg nicht aus, sondern setzte noch mal zurück und rammte mit der geöffneten Tür den Wagen der zuvor verletzten Frau. Erst danach stieg der unverletzte 79-Jährige aus seinem Pkw.

Für die Polizei sind die Ermittlungen fast abgeschlossen. Die verletzte 27-jährige Emmericherin hat inzwischen einen Anhörungsbogen von den Beamten zugeschickt bekommen. Diese Befragung zum Sachverhalt kann, aber muss die Frau laut Polizei nicht ausfüllen. Weiter teilte die Behörde mit, dass ihre Ermittlungsergebnisse wegen des Verdachtes der fahrlässigen Körperverletzung und der Unfallverursachung Mitte März an die Staatsanwaltschaft weiter gereicht würden.

(dido)