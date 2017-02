Emmerich: Praester Schützenbruderschaft steht finanziell gut da

Die Rückschau auf das vergangene und die Vorschau auf die Planungen für dieses Jahr standen im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung der St. Johannes-Schützenbruderschaft Praest, die am Freitag im Landhaus "Zu den drei Linden" stattfand.

Brudermeister Wolfgang Schmitz konnte rund 50 Mitglieder, darunter Präses Wilhelm Bienemann und Ehrenbrudermeister Willi Roebrock, begrüßen. Zurzeit hat der Verein 629 Mitglieder. Obwohl sich 2016 zwei Züge aufgelöst hatten, zeigen die Zahlen eine steigende Tendenz. Vier Austritten und sechs Verstorbenen stehen 15 Eintritte gegenüber. "Bei uns gibt es ein reges örtliches uns überörtliches Vereinsleben, wir nehmen an vielen Veranstaltungen teil. Ich bedanke mich bei allen, die aktiv geworden sind", so der Brudermeister.

Schriftführer Ludger Elsing verlas den Jahresbericht 2016 und erinnerte unter anderem an die Karnevalsveranstaltung der Schützen im Januar, an das Kinderschützenfest, bei dem Lukas Verbücheln und Georgina Epping das Kinderschützenpaar stellten und an die Gedenkfeier am Ehrenmal zum Volkstrauertag. Tim te Baay, stellvertretender Schriftführer, ließ das Schützenfest Revue passieren, das mit der Zeltdisco der Jungschützen begann und seinen Höhepunkt am Schützenfestmontag mit dem Königsschuss von Christian "Knacki" Ising hatte. Die verschiedenen Kassenberichte zeigten, dass die Bruderschaft finanziell gut dasteht. Martin Siemes erklärte, dass mit der Verlegung der Schützenwiese eine größere Ausgabe getätigt werden musste, so dass in 2016 die Ausgaben die Einnahmen um etwa 700 Euro überstiegen. Die Schießgruppe kaufte ein neues Gewehr für die Jugend, damit wurde Georgina Epping dann gleich Kreismeisterin in "Luftgewehr freistehend". Schießmeister Rolf Rademacher berichtete über die Erfolge der Sportschützen, darunter zahlreiche erste, zweite und dritte Plätze bei Bezirks- und Diözesanmeisterschaften. Sechs Mannschaften sind bei den Praester Schützen aktiv. Bester Schütze ist Karl-Heinz Flagge.

Die Wahlen verliefen einstimmig. So wurden Stefan Berkowich, stellvertretender Brudermeister, der Schriftführer Ludger Elsing und die Beisitzer Patrick Elshoff und André Wolters, die turnusmäßig ausschieden, alle wiedergewählt. Neuer Beisitzer wurde die Jungschützenmeisterin Carina Berns. Ulrich Epping und Nico Epping wurden zu Kassenprüfern gewählt.

Wolfgang Schmitz teilte mit, dass in diesem Jahr mit Harry Nitschke aus Isselburg ein neuer Imbiss-Stand-Betreiber beim Schützenfest dabei ist, der auch Backfisch und Fischbrötchen im Angebot hat. Am Schützenfestsamstag wird die Band "Schroeder-Coverkult" aus Düsseldorf Musik im Zelt machen, am Sonntag das Disco-Team 2000 und am Montag "Rendezvous" aus Isselburg. Erfreulich sei die Kriegsgräbersammlung ausgefallen mit einem Rekordergebnis von 804,04 Euro, etwa 130 Euro mehr als im Vorjahr. Schmitz machte noch auf einige Termine in diesem Jahr aufmerksam: Am 4. Juni dieses Jahres findet das Kinderschützenfest statt, am 23. Juni die Jungschützendisco und vom 24. bis zum 26. Juni das Schützenfest.

(moha)