Emmerich: Promenade: Neustart fürs "Bistro 852"

Christiane und Jens Himmer eröffnen morgen wieder das beliebte Lokal am Rhein. In "Himmer's Bistro 852" sollen Restaurant- und Thekengäste auf ihre Kosten kommen. Viel wurde investiert. Ein Wintergarten ist in Planung. Von Markus Balser

Für Christiane und Jens Himmer gab es gestern noch einiges zu tun. Für den letzten Feinschliff gaben sich die Handwerker die Klinke in die Hand, denn morgen soll alles fertig sein. Am Samstag nämlich, um 11 Uhr, will das Gastronomenehepaar seine neue Lokalität eröffnen: "Himmer's Bistro 852".

Die beliebte Gaststätte, deren Name an ihre Lage am Rhein erinnert, war im September letzten Jahres geschlossen worden, nachdem sich Otti und Frank Kühn aus dem Gastronomenleben zurückgezogen hatten. Ursprünglich war sie im Jahr 2005 von Jutta und Frank Meyer eröffnet worden. Davor war es das Lokal von Francois Büns.

Christiane und Jens Himmer sind erfahrene Gastronomen. Sie stammen aus Thüringen, sind aber schon seit gut zwölf Jahren in Emmerich zuhause, seit sie das "Hotel Rheinpromenade" (jetzt Hotel "Rheinpromenade Acht") direkt nebenan übernommen hatten. Hier, am Rhein, fühlt sich das Gastronomenehepaar wohl. "Wir würden gar nicht woanders hinwollen", sagt Jens Himmer.

Aber warum der Wechsel ein Häuschen weiter ins Bistro? "Das Hotel lief zwar gut, aber wir hatten eine Siebentagewoche. Außerdem wollten wir uns gastronomisch weiter entfalten. Das ,Bistro 852' kannten wir schon lange und haben die Möglichkeiten gesehen, die es hier gibt", erklärt der 50-Jährige.

Nach nebenan wurde das Service- und Küchenpersonal aus dem Hotel mitgenommen (Servicekräfte werden übrigens noch gesucht). Fürs Bistro unterschrieben wurde ein Fünfjahres-Vertrag mit der Option auf weitere fünf Jahre. "Wir gehen davon aus, dass wir hier noch lange bleiben werden - bis zu unserem Ruhestand", sagt Pächter Himmer.

Im Lokal selbst haben die Himmers einige Veränderungen vornehmen lassen: neue Sitzbänke, ein heller Boden, frische Farbe an den Wänden. Im hinteren Bereich (zum Rhein hin) gibt es ausreichend Platz für Restaurantgäste. Da ein Podest entfernt wurde, besteht jetzt auch die Möglichkeit, mehrere Tische für größere Gruppen als Tafeln zusammenzustellen. Kräftig investiert wurde in eine neue Küche. Die soll die Gäste künftig mit gutbürgerlichen Speisen verwöhnen. "Aber auch kleine Snacks, die gut zum Bier passen, wird es geben", erklärt Jens Himmer.

Sein Konzept: Das Bistro soll Restaurant- wie Thekengäste gleichermaßen anziehen. "Da muss niemand Schwellenängste haben. Wer nur auf ein Bier vorbeikommen will, ist bei uns genauso willkommen, wie der, der gut essen möchte."

Geblieben sind deshalb auch die beiden Stammtische. Vom Fass gibt es nach wie vor Bitburger Pils und natürlich auch Diebels Alt. Weizenbier-Freunde können ihren Durst mit Benediktiner stillen, das ebenfalls frisch gezapft wird. Für den Sommer hat Jens Himmer noch ein paar spezielle Gerstensäfte ins Auge gefasst, die ausgeschenkt werden sollen. Zum Beispiel Craft-Biere und den ein oder anderen Exoten, wie er verrät.

Ein weiterer Plan: Die Himmers möchten für ihren Gastronomiebetrieb auch einen Wintergarten zum Rhein hin haben. Gespräche mit der Stadt laufen. Sollte die Politik dafür Grünes Licht geben, kann das Bistro, ebenso wie schon einige andere Lokale an der Promenade, auch draußen auf Ganzjahresbetrieb mit Rheinblick umstellen. "Bei schlechtem Wetter oder im Winter machen wir auf unserer Terrasse oben und an den Seiten zu und die Gäste sitzen dann warm und im Trockenen", so Himmer. Insgesamt 70 Plätze gibt es im Außenbereich, 32 davon wären dann im Wintergarten untergebracht.

Und noch eine weitere Änderung soll es geben: "Himmer's Bistro 852" wechselt die Farben. Von Grün auf Rot-Weiß. Was aber nichts mit Himmers Vorliebe für einen bestimmten Fußballclub aus Bayern zu tun hat. Sondern damit, dass Rot und Weiß die Farben der Stadt sind.

Öffnungszeiten: Im Winter wochentags ab 14 Uhr, im Sommer ab 12 Uhr. Sa., so., feiertags ab 11 Uhr, (montags Ruhetag). Tel.: 02822 6059980.

