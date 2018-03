Am 13. März findet im Bürgerhaus die "Job4U?" statt. 55 Betriebe und Organisationen sind bei der Lehrstellenarena vertreten. Viele suchen dringend Nachwuchskräfte.

In Zeiten von Fachkräftemangel und einer alternden Gesellschaft sind die Berufsaussichten für junge Menschen so gut wie lange nicht mehr. Gleichzeitig ist der Arbeitsmarkt so vielschichtig, dass es für sie nicht leicht ist, einen Überblick zu erlangen. Den möchte die Lehrstellen-Arena "Job4U?" geben, die am Dienstag, 13. März, zum 16. Mal im Reeser Bürgerhaus stattfindet.

Dann stellen in der Zeit von 17.30 bis 19.30 Uhr 55 Unternehmen und Organisationen aus der ganzen Region über 100 verschiedene Ausbildungsberufe und Studiengänge vor. "Job4U?" ist mittlerweile eine feste Institution, an der viele Unternehmen regelmäßig teilnehmen. Weil die Resonanz seit Jahren gut ist, haben die Veranstalter der Stadt Rees und des Wirtschaftsforums längst keine Mühe mehr, Teilnehmer zu finden. Annegret Flür, Vorsitzende des Wirtschaftsforums, appellierte bei der Vorstellung der diesjährigen "Job4U" im Reeser Rathaus dennoch an alle Arbeitgeber der Region, sich zu beteiligen.

Vorbereitendes Informationsmaterial wird in diesen Tagen an den Schulen verteilt. Neben den verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten wird es auch die Möglichkeit geben, Unternehmen wegen eines Schnupperpraktikums anzusprechen. Die Veranstalter legen außerdem die regelmäßig erscheinende Broschüre "Ausbildungsatlas Rees" ans Herz sowie die Facebookseite des Wirtschaftsforums, wo sich angehende Schulabsolventen jederzeit über Berufsmöglichkeiten informieren können.

Bürgermeister Christoph Gerwers ermuntert auch die Eltern, ihre Kinder zu begleiten. "Oft sind Schüler etwas schüchtern und trauen sich nicht, potentielle Arbeitgeber direkt anzusprechen. Ich finde es immer sympathisch, wenn die Eltern ihnen ein wenig Mut und Antrieb geben."

Der Reeser Wirtschaftsförderer Heinz Streuff freut sich, dass in diesem Jahr so viele Unternehmen mit von der Partie sind - übrigens fünf mehr als noch im vergangenen Jahr. Er sieht nicht nur deshalb gute Chancen für Schüler, die bei der Lehrstellenarena mit Betrieben in Kontakt kommen wollen. "In diesem Jahr sind die Möglichkeiten besonders groß, weil viele dringend Nachwuchs suchen. Der Fachkräftemangel macht sich in fast in allen Branchen bemerkbar, besonders in der Gastronomie und in der Logistik", weiß er.

