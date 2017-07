Rees: Reeserin will vor tückischer Lungenerkrankung COPD warnen

Katja Königs (49) ist selbst betroffen. In ihrer Facebook-Gruppe "COPD in und um Rees" will sie ihren Kampf gegen die Krankheit dokumentieren. Verzicht auf Zigaretten ist wichtig. Von Michael Scholten

"Sie haben COPD", sagte Dr. Michael El-Nounou seiner Patientin Katja Königs vor neun Jahren. Die Reeserin wusste mit dieser Diagnose nichts anzufangen: "Herr Doktor, was ist das?" COPD steht für Chronic Obstructive Pulmonary Disease, eine Lungenkrankheit, bei der die Atemwege dauerhaft verengt sind und sich die Lunge schnell entzündet. "Man kann die Krankheit nicht heilen, man kann nur versuchen, sie aufzuhalten", sagt Katja Königs. Die 49-Jährige hat sich in den letzten Jahren intensiv mit den Ursachen und den Folgen der Krankheit beschäftigt, die nach Schätzung der Weltgesundheitsorganisation WHO schon im Jahr 2030 die dritthäufigste Todesursache weltweit sein wird. In ihrer Facebook-Gruppe "COPD in und um Rees" will Katja Königs aufklären und sich mit anderen Betroffenen austauschen.

Mit ihrer Lunge hatte die gebürtige Reeserin schon immer Probleme: "Als Kind hatte ich eine chronische Bronchitis, 2004 folgte auf eine richtig schlimme Grippe eine weitere Bronchitis." Als das Atmen immer schwerer fiel, ließ Katja Königs eine Lungenfunktionsprüfung durchführen. Die COPD im Anfangsstadium versuchte sie, durch Atemtechniken und ein Spray in den Griff zu bekommen. "Das ging lange Zeit gut, aber ich blöde Kuh habe nicht aufgehört zu rauchen", übt sich Katja Königs in Selbstkritik.

Das änderte sich schlagartig im Dezember 2011. Nachdem ihre Mutter an Lungenkrebs gestorben und Katja Königs nach Moers in eine Wohngemeinschaft gezogen war, wurde die Atemnot schlimmer. Ein Notarztwagen brachte die Patientin ins Krankenhaus: "Als ich nach einer Woche aus dem künstlichen Koma erwachte, gratulierten mir die Ärzte, dass ich noch lebe. Seit diesem Moment habe ich keine Zigarette mehr angefasst."

Die Atemwege waren und sind so stark beschädigt, dass Katja Königs jede Anstrengung und jede noch so kleine Erkältung vermeiden muss. Mehrmals täglich führt sie Atemübungen durch und stärkt ihre Lunge mit Sauerstoff aus einem speziellen Gerät. Auch im Schlaf trägt sie die Sauerstoffmaske. Dem Sommer, der einst ihre liebste Jahreszeit war, blickt Katja Königs mit Angst entgegen, weil hohe Temperaturen das Atmen weiter erschweren. Auch die Besuche in ihrer Heimatstadt Rees muss sie auf ein Minimum reduzieren, weil selbst ein Tagesausflug mit mobilem Sauerstoffgerät den Kreislauf und die Lunge ans Limit bringt.

"Seit dem 1. April bin ich Rentnerin", sagt Katja Königs und bedauert das. Ein Gutachter in Straelen habe sie "kaputtgeschrieben", nachdem ihr Körper beim Belastungstest auf dem Trimmrad nicht mal die erste Anforderungsstufe bewältigen konnte. Bald darauf kam sie wegen Atemnot erneut ins Krankenhaus, am 3. Juni wiederholte sich dann die Nahtoderfahrung aus dem Jahr 2011. "Das Schlimme ist, dass man von COPD auch depressiv wird. Man will nicht verstehen, warum man so krank geworden ist, obwohl man doch zu einem großen Teil selbst schuld daran ist", sagt Katja Königs.

Sie appelliert insbesondere an junge Leute, erst gar nicht mit dem Rauchen anzufangen und sich auch vor passivem Rauchen zu schützen. Das Rauchverbot in Kneipen und Restaurants begrüßt sie. "In manchen Internetforen werde ich deswegen angefeindet", sagt sie. "Raucher meinen, ich wolle sie bevormunden, aber ich will darüber aufklären, wie schlimm COPD sein kann. Ich erlebe das ja selbst jeden Tag."

Mediziner bestätigen, dass COPD-Patienten, die der Zigarette entsagen und ihre Lunge durch Atemübungen stärken, die Lebenserwartung um fünf bis zehn Jahre verlängern können. "Mein größter Wunsch ist, gesund zu sein", sagt Königs und schließt auch die Transplantation einer neuen Lunge nicht aus. Doch die Wartelisten sind lang, und darauf stehen die Namen vieler Patienten, denen es noch schlechter geht als ihr. In ihrer Facebook-Gruppe "COPD in und um Rees" will sie ihren Kampf gegen die Krankheit weiter dokumentieren und hofft auf einen regen Austausch mit anderen Betroffenen.

Quelle: RP