Emmerich: Roadhouse investiert in neue Küche

Das Restaurant an der B 473 läuft so gut, dass sich Thunderbike-Chef Andreas Bergerforth entschlossen hat, die Veranda zu modernisieren und den Küchenbereich flächenmäßig zu verdoppeln. Qualität der Speisen soll weiter steigen. Von Klaus Nikolei

Als das Roadhouse vor etwas mehr als sieben Jahren an der Bundesstraße 473 in Hamminkeln eröffnet wurde, war es in erster Linie als eine Art Kantine für die Mitarbeiter und Kunden der angrenzenden Motorrad-Schmiede Thunderbike gedacht. Doch das rustikale Restaurant, in der schnörkellose US-Gastlichkeit in gemütlichem Ambiente geboten wird, entwickelte sich schnell zu einem gastronomischen Magneten unweit der Autobahn 3, der Publikum aus der gesamten Region lockt und jetzt aufwendig umgebaut wird. Thunderbike-Chef Andreas Bergerforth investiert einen sechsstelligen Betrag in die Umgestaltung und Modernisierung der Veranda und vor allem in die dringend nötige Vergrößerung der Küche.

"Ursprünglich ist man davon ausgegangen, täglich mehrere Dutzend Essen servieren zu können. An guten Tagen, so wie im vergangenen Sommer, gehen mehrere Hundert Essen raus", sagt Holm Kunze, der seit etwas mehr als einem Jahr den Posten des stellvertretenden Betriebsleiters bekleidet. "Läuft alles nach Plan, sind wir Mitte März mit allem fertig." Und dann führt der 35-jährige Mann aus Brünen, der von 1999 bis 2014 im Landhotel Voshövel in Schermbeck-Weselerwald unter anderem als stellvertretender Bankett-Küchenchef tätig war, seine Besucher über die Mitte Januar eingerichtete Baustelle. "Vorsichtig, der Beton ist erst frisch gegossen worden", warnt er.

Wirklich viel zu sehen gibt es noch nicht. Kunze schiebt eine Bauplane zur Seite. "Hier war mal die Küche, die aktuell in einen mobilen Container ausgelagert ist." Bis vor kurzem haben pro Schicht fünf Mitarbeiter unter anderem Burger, Steaks, Pommes, Pasta, Salate & Co. zubereitet. Künftig stehen dem Küchenteam, das auf sechs Personen pro Schicht aufgestockt werden soll, nicht nur eine mehr als doppelt so große Fläche zur Verfügung, sondern auch mehrere, hochmoderne Geräte. Die, davon ist Küchenprofi Kunze überzeugt, eine bessere und schnellere Zubereitung der Speisen ermöglichen werden. Denn das Ziel der Roadhouse-Betriebsleitung ist es, die Qualität weiter zu steigern. Aus diesem Grund hat man sich auch entschieden, die Speisekarte auszudünnen. "Denn nur so können wir künftig mit noch mehr frischen und hochwertigen Zutaten arbeiten", verspricht er.

Stolz ist der gelernte Koch unter anderem darauf, dass das Roadhouse die kanadische Fast-Food-Spezialität Poutine anbietet. Die gibt es sonst in der Region nur äußerst selten. Dabei handelt es sich um zweifach frittierte Kartoffelschnitze mit Käsebruch und einer hausgemachten, kräftigen Bratensoße. Dazu gibt's beispielsweise langsam gegartes Pulled Pork oder Pulled Chicken beziehungsweise Guacamole und Tomatensalsa.

Jedes dieser Gerichte gibt es für unter zehn Euro. Aber auch Gäste mit gehobenem Anspruch sollen im Roadhaus auf ihre Kosten kommen. Zum Beispiel werden frische, getrüffelte Tagliatelle mit Rinderfilet- oder Seeteufelmedaillon für 17,90 Euro angeboten. "Wir haben die Klientel, das auch diese Gerichte sehr gut nachfragt", sagt Holm Kunze.

Nach Ende der Umbauarbeiten wird's im Roadhouse auch wieder das Frühstücks-, das Burger- und das Brunchbuffet geben.

