Am Dienstag, 16. Mai, öffnet Dipl. Kräuterfachfrau Ulrike Düsseldorff in Haffen wieder ihren Wild- und Heilkräutergarten von 10 bis 11.30 und lädt zur Kräutergartenführung ein. Die Besucher erwartet ein informativer Rundgang, bei dem alle Fragen rund ums Thema erörtert werden können. Nach einem kleinen theoretischen Teil können kleine Kräuterköstlichkeiten probiert werden. Ort ist der Kraut und Blüten Garten in Haffen an der Blumenstraße 77, Garteneingang an der Wilhelmstraße.