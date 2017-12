später lesen Airport Weeze Ryanair streikt: Passagiere sollten sich informieren 2017-12-21T18:53+0100 2017-12-22T00:00+0100

Die Piloten von Ryanair treten am heutigen Freitag in Deutschland in einen Warnstreik. Erste Gespräche über einen Tarifvertrag seien am Veto des Billigfliegers gescheitert - das Angebot sei nicht mehr als ein "PR-Gag" gewesen, hieß es gestern von Seiten der Gewerkschaft.