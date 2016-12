Für Kunstinteressierte: Schatten der Geschichte in Moyland

Zur Moyländer Jochen-Stücke-Ausstellung ist sein Buch "Paris, Album III" erschienen, das die Geschichte Moylands mit dem französischen Französischen Philosophen Voltaire, dem Preußenkönig Friedrich und dem Künstler Beuys weiterspinnt. Von Matthias Grass

Ein Brettspiel. Darauf drei Spieler - man sieht sie nur von oben. Der eine hat einen breitkrempigen Hut auf dem Kopf, steht aufrecht, geradezu steif, wie ein Beobachter der Handlungen dort auf dem Spielbrett. Es liegen Spielsteine herum, Die drei Personen werfen lange Schatten. Schatten der Geschichte vielleicht. Sie stehen auf dem Grundriss von Museum Schloss Moyland. Es sind, wie die Schrift auf dem Blatt verrät, Beuys, Voltaire und Friedrich der Große. "Schloss Moyland verwandelt sich in einen Spieltisch, auf dem sich, eingefasst von vier Türmen, der König (...) und der Künstler (...) mit Voltaire als Vermittler in wechselnden Konstellationen entfalten", schreibt Sylvie Le Ray-Burimi, Chefkonservatorin im Museé de l'Armée in Paris.

Le Ray-Burimi bringt mit diesem Bild vom Brettspiel die Quintessenz des Buches auf den Punkt, das jetzt zur Kunst.Bewegt-Ausstellung in Schloss Moyland erschienen ist: "Jochen Stücker. Moyländer Episoden. Friedrich - Voltaire - Beuys" heißt der Band, der mehr als Katalog ist. Es ist Stückes "Paris, Album III".

Das Buch fasst nicht nur die Bilder, die Stücke zwischen 2013 und 2016 inspiriert vom Geist der drei Protagonisten in Moyland machte, zusammen. Das Buch lädt ein in eine Entdeckungsreise in die Welt der Zeichnungen Stückes, in der sich Elche und Windhunde begegnen oder Friedrich der Große in einer der berühmten Glasvitrinen-Einrichtungen Beuys' hockt und über Gott und die Welt nachzudenken scheint. Nach dem Vorwort von Moylands Museumsdirektorin Bettina Paust entlockt Barbara Strieder, die sich intensiv für das Stücke-Projekt einsetzte, dem Künstler Einsichten in dessen Werk und Vorgehensweise.

Vor allem macht es Spaß, Le Ray-Burimi auf den Spuren der drei so unterschiedlichen Denker zu folgen. Hatte sich Stücke bis dato vor allem für Friedrich und Voltaire interessiert, kam in Moyland ein dritter im Bunde hinzu - und holt das Stück Geschichte irgendwie in die Gegenwart: Paust regte an, dass in Moyland auch Beuys zum Kreis der Denker gehöre.

Stücke legt mit dem Band auch ein Stück Buch- und Illustrationskunst vor. Der Band ist mal quer zu lesen, mal normal hochformatig, es gibt diverse Ausklappseiten, großformatige (manchmal auch kryptische) Zitate von Beuys-Zeitzeugen sowie Zitate vom König und dem Philosophen Voltaire. Ein Moyländer Beziehungsgeflecht rundet das Ganze ab. Ein Buch zum Blättern und Lesen - und zum Vergleich mit der noch eine Weile zu sehenden Ausstellung in Moyland.

Quelle: RP