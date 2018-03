später lesen Emmerich Schubschiff wird Montag geborgen FOTO: Hagemann FOTO: Hagemann 2018-03-22T17:17+0100 2018-03-23T00:00+0100

Emmerich (cs) Wegen des am Dienstag gesunkenen Schubschiffes im Sicherheitshafen musste die Feuerwehr am Mittwochabend noch einmal ausrücken. Ein Berufstaucher sollte das Leck am Schiff abdichten, eine Spezialfirma an Bord den Treibstoff absaugen. "Der Tank war komplett gefüllt. Es ist eine erhebliche Menge Diesel ausgetreten", sagte zunächst der Einsatzleiter der Feuerwehr. Allerdings hat der Diesel aus der "Andrea" die rund herum errichtete Ölsperre nicht passiert. Dass kleinere Ölspuren auch außerhalb der Sperre sichtbar sind, sei normal und lasse sich kaum verhindern, so Verena Husmann von der Umweltbehörde.