Emmerich: Siebtklässler lernen Schauspielen

Gemeinsames Projekt der Gesamtschulen Emmerich und Kleve. Jugendliche machen sich im Fach "Darstellen und Gestalten" mit der Kunst, aber auch der Technik im Theater vertraut. Schüler treten künftig an beiden Schulen auf. Von Monika Hartjes

Julia Pirsch ist sich sicher: "Ich möchte später Schauspielerin werden." Deshalb wählte die zwölfjährige Schülerin der Gesamtschule Emmerich das Unterrichtsfach "Darstellen und Gestalten". "Da lerne ich viele Grundlagen und überwinde die Angst, auf der Bühne zu stehen", erklärte sie.

Gestern konnte sie im Rahmen eines Projekttages gemeinsam mit Schülern der Gesamtschule Kleve Bühnenluft schnuppern. 18 Klever Schüler und 24 aus Emmerich machten mit. Zunächst besuchten sie die Ausstellung im PAN Kunstforum, danach führte Rabea Loffeld hinter die Kulissen des Stadttheaters, bevor die Siebtklässler selber verschiedene Darstellungsformen ausprobieren durften. "Für uns ist es schön, dass durch dieses Fach die gute Theatertradition der Realschule weitergeführt und weiterentwickelt wird", sagte Christiane Feldmann, Schulleiterin der Gesamtschule Emmerich.

Organisiert und begleitet wurde der Projekttag von den "Darstellen & Gestalten"-Lehrern Markus Laszlo und Gisela Hartmann der Gesamtschule Emmerich und David Maas, Lehrer der Gesamtschule Kleve. Laszlo und Maas hatten die Idee zu dem Projekt. "Wir besuchen gemeinsam einen Zertifizierungskurs der Bezirksregierung zu diesem Fach und lernten uns dort kennen", erzählte Maas. Um den Schülern weitere Möglichkeiten zu bieten, beispielsweise durch Auftritte, überlegten sie, wie eine Zusammenarbeit aussehen kann. Neben gemeinsamen Projekttagen in Emmerich und Kleve sollen alle Teilnehmer auch bei Veranstaltungen der beiden Schulen auftreten.

Gisela Hartmann hat selber langjährige Theatererfahrung. "Wir machen die Schüler zunächst mit den Grundsätzen der Theaterarbeit vertraut. Sie sollen lernen, kleine Szenen zu entwickeln mit Text, Bewegung, Tanz, Gestik und Mimik, aber auch Beleuchtung, Platzierung auf der Bühne und Musik. Da wir vier Jahre miteinander arbeiten, von der siebten bis zur zehnten Klasse, kann sich das nach und nach entwickeln." Dabei gehe es um künstlerisches Darstellen mit Wort-, Bild- und Körpersprache in der Theorie und in der Praxis. "Darstellen & Gestalten" ist ein Hauptfach, in dem auch Arbeiten geschrieben werden - an der Emmericher Gesamtschule finden zwei Doppelstunden pro Woche, in Kleve eine pro Woche statt. Den Schülern machte das Ausprobieren auf der großen Bühne viel Spaß. Mal sollten sie in kleinen Gruppen eine Statue zum Thema "Wut" darstellen, dann sollten sie sich vorstellen, auf einem fremden Planeten zu landen. Zwischendurch beleuchteten sie ihr Tun im stockdunklen Theater mit Taschenlampen.

"Ich habe noch nie Theater gespielt, aber ich finde es toll", sagte Lena Oberbandscheidt aus Kleve. Interessant fand die 14-Jährige, mal hinter die Kulissen zu schauen. Jonas Gabriel beeindruckte vor allem die Technik. "Auch da gibt es Sachen, die wir im Unterricht machen können", sagte der 12-jährige Emmericher. Licht und Bühnentechnik fand auch der Klever Schüler Moritz Hannen klasse. "Außerdem bekommt man mehr Selbstbewusstsein, wenn man auf der Bühne steht.

