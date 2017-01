Emmerich: Silvester blieb es in Emmerich ruhig

Es war ein ruhiges Silvester: Im ganzen Kreisgebiet mussten die Beamten der Polizei lediglich vier Personen in Gewahrsam nehmen, weil sie sich einem Platzverweis widersetzten. Hintergrund war zu viel Alkohol, so gestern ein Sprecher der Polizei. Auch die Schäden durch Böller und Raketen hielten sich vergleichsweise in Grenzen, hieß es.

Zweimal ausrücken musste die Feuerwehr Emmerich. Das erste Mal am Samstag um 13.26 Uhr : Auf dem Kasernengelände war ein Häcksler in Brand geraten. Wie das geschehen konnte, sei bislang unklar. Die Löschzüge Stadt und Hüthum löschten den Brand.

Am Abend dann, etwa gegen 19.15 Uhr, ging bei der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Emmerich ein weiterer Alarm ein. An der Kaßstraße 16 wurde ein Feuer im Hinterhof gemeldet. Unrat hatte hier aus ungeklärter Ursache Feuer gefangen. Zum Glück war das Feuer rechtzeitig durch die Mieter des Hauses entdeckt worden. Sie gossen bereits vor Eintreffen der Wehr Eimer mit Wasser aus ihren Fenstern und konnten so den Brand eindämmen. So waren nur nur noch wenige Nachlöscharbeiten nötig.

Allerdings stellte die Wehr auch fest, dass in dem Hinterhof kritische Reste eines alten Bodenbelags lagerten. Das Ordnungsamt wurde benachrichtigt und ordnete an, dass die Reste weggeschafft werden müssten, was noch bis zum Abend geschah.

