Rees: So halten sich Mutter und Kind fit

"Fitdankbaby" heißt das neue Konzept, das ab dem 16. Januar in der Reeser Praxis "Osteopathie heute" angeboten wird.

Egal, ob ein Kind Verdauungsstörungen hat, ein abgeflachtes Köpfchen oder nicht aufhören mag zu schreien - all solchen Problemen wollen Saskia Klinke, Kim Helmes und Kathrin Van der Louw mit dem neuen Kursangebot begegnen, aber auch Raum schaffen für Spiele, Lieder und Spaß für Mutter und Baby bei der gemeinsamen Bewegung.

Was ist Osteopathie? Die Osteopathie beruht auf der Annahme, dass alle Teile des Körpers im Zusammenspiel funktionieren und miteinander verbunden sind. Wenn ein Körperteil in seiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt ist, kann es auch zu Gewebespannungen und Funktionsstörungen in anderen Teilen des Körpers kommen. Die osteopathische Behandlung soll gezielt Bewegungsstörungen einzelner Körperteile und somit Funktionsstörungen im ganzen Körper entgegenwirken, indem Muskeln trainiert, gedehnt und die Körperpartien entspannt werden.

Um dieses Konzept auch für junge Kinder zu realisieren, bieten die begeisterten Kinderosteopathinnen aus Rees nun "Fitdankbaby" an. "Es geht darum, aktiv mit dem Kind etwas zu unternehmen und es nicht nur zu verwöhnen, wie es bei der Babymassage der Fall ist, die wir ebenfalls anbieten", erklärt Saskia Klinke, die die Osteopathiepraxis vor vier Jahren gegründet hat.

Während der 75-minütigen Trainingseinheiten gibt es in Gruppen mit maximal acht Müttern zunächst einen Fitnessteil für die Mütter, bei dem durch gezieltes Muskeltraining insbesondere die bei der Schwangerschaft beanspruchten Körperteile wie Schultern, Nacken, Bauch und Rücken trainiert werden. Mit dem speziell dafür entwickelten Fitdankbaby-Gurt werden die jungen Sprösslinge auf den Bauch gebunden, während Mama Übungen macht. Durch die nahe Lage am Herzen der Mutter kann das Baby die Zeit im Mutterleib nachempfinden und das Band zwischen Mama und Kind wird gestärkt. Gleichzeitig dient das eigene Kind als Trainingsgewicht, das praktischerweise mitwächst.

Der zweite Teil der Trainingseinheit ist dem Baby gewidmet. Die Bewegungen fördern die motorischen Fähigkeiten des Kindes sowie die gute und gleichmäßige Ausbildung aller Muskeln, um Fehlstellungen vorzubeugen. Aber auch individuelle Gesundheitsprobleme eines Kindes können durch gezieltes Training behoben werden. "Es ist ein schönes Gefühl, wenn bei einer Behandlung aus einem schreienden Kind ein strahlendes Kind wird und wir sehen uns in unseren Behandlungsweisen bestätigt, wenn ein Kind, das an Verdauungsstörungen litt, noch in der Praxis mehrfach eine neue Pampers braucht", sagt Klinke.

Vorgestellt werden soll das neue Kursangebot an den Tagen der offenen Tür am Samstag, 14., und Sonntag, 15. Januar, jeweils 11 bis 16 Uhr, in der Praxis "Osteopathie heute" an der Empeler Straße 122. An den zwei Tagen werden "Fitdankbaby"-Schnuppertraining sowie Vorträge zur Osteopathie angeboten.

Über die neuen "Fitdankbabykurse" sagt Kim Helmes: "Es wird gesungen, Sport gemacht und hoffentlich gelacht." Im Angebot sind ab dem 16. Januar "Fitdankbaby Mini" für Babys ab drei Monaten, "Fitdankbaby Maxi" für Kinder im Alter von sieben Monaten bis einem Jahr sowie das Angebot "Aqua", bei dem die Übungen für Mutter und Kind im Schwimmbad des Hauses Freudenberg in Bedburg-Hau durchgeführt werden. Auch "Fitdankbaby Pre" soll bald angeboten werden (für Mütter ab der 14. Schwangerschaftswoche).

In zwei Räumen im Erdgeschoss des ehemaligen RBU-Gebäudes hatte Klinke, studierte Physiologin, Osteopathin und Heilpraktikerin, 2013 die Praxis eröffnet. Seitdem ist die Praxis stetig gewachsen, Mitarbeiter sind hinzugekommen und das Angebot hat sich vergrößert. Nun belegt die Praxis die halbe Etage des zweiten Stocks. Individuell abgestimmtes Training und Beratung, teilweise im sogenannten flexx-Trainingszirkel der Praxis, wird ebenso angeboten wie Wellnessmassagen, Ernährungsberatung, Workshops und psychologische Beratung. Schwangere Frauen und frisch gebackene Mütter, die die Praxis schon seit längerem besuchen, hätten den Wunsch nach einem Programm geäußert, bei dem sie, gemeinsam mit ihrem Kind, die Entwicklung des Kindes und ihre eigene Gesundheit fördern könnten, sagt Klinke. So sind die drei Osteopathinnen darauf gekommen, das bereits bewährte "Fitdankbaby"-Konzept auch in ihrer Praxis anzubieten.

Kim Helmes ist ausgebildete Krankenschwester, die eine Zeit lang im aufreibenden Schichtdienst gearbeitet hat. Da sie selbst Patientin bei Saskia Klinke gewesen ist, fing sie schnell Feuer, als die Idee des Osteopathieprogramms für Babys und Mütter aufkam. "Denn wer arbeitet nicht gerne mit Kindern?", fragt die junge Frau lachend. Dieser Beweggrund muss auch die dritte Osteopathin im Bunde, Kathrin Van der Louw, zum Mitmachen animiert haben, die hauptberuflich als Erzieherin in Goch arbeitet und deshalb nur nachmittags als Kurstrainerin arbeiten wird.

