Karneval: Spaß für die Jüngsten in Hüthum

Wenn es Berliner für die Gäste gibt und das Prinzenpaar Chipstüren in die Menge wirft - dann ist Kinderkarneval. So wie am Wochenende in Hüthun im Pfarrheim. Traditionell feiert dort der närrische Nachwuchs mit einem ausgiebigen Programm, bei dem Eltern- und Großeltern herzlich willkommen sind. Klar, dass die Auftritte bejubelt werden. Schließlich sind Freunde und Verwandte in Mengen im Publikum. Und die nächsten wichtigen Termine für die Kinder stehen schon an. Am 19. Februar ist die Kindersitzung vom GECK. Am 25. Februar startet der Kinderumzug in Elten.