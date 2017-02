Lokalsport: 1. FC Kleve befördert Umut Akpinar

Die nächste Personalie beim Fußball-Landesligisten ist geklärt: Nächster Coach wird ab Sommer der ehemalige Spieler Umut Akpinar, der aktuell die zweite Mannschaft der Klever trainiert. Der 39-Jährige folgt auf Thomas von Kuczkowski. Von Sabrina Peters

In diesen Tagen zeigte Umut Akpinar abermals seine Verbundenheit zum 1. FC Kleve. 600 Fußballspiele h at der 39-Jährige in fast zwei Jahrzehnten als Aktiver absolviert. Im Sommer übernimmt der jetzige Coach der Klever Bezirksliga-Mannschaft den Trainerposten beim dortigen Landesliga-Team. Die Stelle war nach dem verkündeten Rücktritt von FCK-Coach Thomas von Kuczkowski zum Ende der laufenden Saison zuletzt vakant. Für Akpinar, der die Landesliga noch als Spieler sehr genau kennt, ist es ein weiterer großer Schritt in seiner ohnehin schon erfolgreichen Laufbahn, die ihn bis in die Regionalliga führte.

Die Entscheidung fällte Akpinar in Zusammenarbeit mit dem Vorstand und dem Sportlichen Leiter Georg Kreß bereits vor "zwei, drei Wochen", wie Kreß verriet. Zwar habe es auch noch andere, auswärtige Kandidaten für den Trainerjob gegeben, doch man habe sich letztlich für Akpinar entschieden. Die Klever Anhänger, wo der ehemalige Abwehrspieler auch nach Beendigung seiner aktiven Karriere vor rund anderthalb Jahren eine große Fangemeinde besitzt, befürworteten diesen Entschluss am vergangenen Wochenende in den Sozialen Netzwerken im Internet.

Gleiches galt auch für das Landesliga-Team des 1. FC Kleve, welches am Freitagabend informiert wurde. "Alle sind zufrieden mit der Entscheidung. Ich kenne Umut noch aus unserer gemeinen Zeit als Spieler. Wir haben ein super Verhältnis. Er ist ein Typ, der der Mannschaft guttun wird", sagt Kapitän Mike Terfloth, der auch die derzeitige Arbeit Akpinars beim Reserve-Team lobt: "Der Zusammenhalt bei der zweiten Mannschaft ist auch dank Umut super. Ich denke, dass er das auch bei uns so schaffen wird."

Für Georg Kreß bringt Akpinar jedenfalls alles mit, was man als erfolgreicher Trainer haben muss: "Er ist eine Persönlichkeit mit offenem Visier. Man kann sich mit ihm auch mal streiten, aber am nächsten Tag ist dann auch alles wieder gut. Außerdem hat er diese Erfolgsbesessenheit, die man auch als Trainer benötigt. Zudem gefällt mir, wie er vor eine Mannschaft tritt. Das habe ich in den vergangenen Tagen noch selbst beobachten können, als ich ihn bei der zweiten Mannschaft in der Kabine gesehen habe."

Angesprochen auf die wenige Trainer-Erfahrung, die Akpinar nach nunmehr erst anderthalb Jahren an der Seitenlinie vorweist, nannte Kreß ganz kurz und knapp nur einen Namen: "Julian Nagelsmann." Der 29-Jährige derzeitige Trainer des Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim ist der jüngste Coach in der Bundesliga-Geschichte und hat mit den Badenern in dieser Saison schon einen beachtlichen Erfolg gehabt. "Man muss einen jungen Trainer einfach reinschmeißen", so Kreß.

Umut Akpinar sei deshalb schon früh als möglicher Nachfolger von Thomas von Kuczkowski - dessen Arbeit Kreß auch gestern wieder lobte - im Gespräch gewesen. Der Verein wollte allerdings erst einen neuen Coach für die zweite Mannschaft präsentieren können, ehe man Akpinar als neuen Landesliga-Trainer vorstellen wollte, verrät Kreß. "Mit Torben Sowinski haben wir aber auch da eine optimale Lösung gefunden", sagt der sportliche Leiter. Da künftig bis zu acht gute Spieler aus der Jugend hochkommen würden, die über die zweite Mannschaft den Sprung in die Erste schaffen sollen, sei diese Personalie ebenfalls wichtig gewesen.

Erst die Verpflichtung von Sowinski machte also den Weg für Akpinar in die nächsthöhere Liga als Trainer frei. Diese sei für ihn als Sportler auch ein Reiz gewesen, erklärte Kreß anhand der Gespräche mit dem 39-Jährigen. "Was ich bemerkenswert und toll finde: Umut hat immer gesagt, dass er uns die völlig freie Hand lässt und er das macht, wo wir ihn sehen."

Akpinar selbst war gestern für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Quelle: RP