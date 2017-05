Lokalsport: Alex Müller in Portimão auf dem Podium

Bei seinem ersten Rennauftritt mit einem Prototypen seit 2004 fuhr der Reeser Alex Müller direkt aufs Podium: Beim Sechs-Stunden-Rennen auf dem Autodromo Internacional do Algarve im portugiesischen Portimão wurde er Zweiter. Von René de Boer

Die V-de-V Endurance Series, eine internationale Serie mit Langstreckenrennen für Prototoypen und GT-Fahrzeugen, ist sogar in Motorsportkreisen nur wirklichen Spezialisten geläufig. Treibende Kraft hinter der Serie ist der Franzose Eric Van de Vyver, die Serienbezeichnung geht auf dessen Familiennamen zurück.

Eben jene Langstreckenserie gastierte am vergangenen Wochenende an der Algarve-Küste, wo auf der Rennstrecke von Portimão ein Sechs-Stunden-Rennen ausgetragen wurde. Mit dabei Alex Müller aus Rees, der für das Team Inter Europol Competition an den Start ging. "Der Kontakt kam durch Michael Keese zustande", berichtet Müller. "Michael war 1996 mein Mechaniker in der Formel Renault, zusammen gewannen wir den deutschen Meistertitel. Jetzt ist er beim Inter-Europol-Team für die Technik zuständig und da dort kurzfristig ein Fahrer abgesagt hatte, tat sich für mich die Einsatzmöglichkeit in Portugal auf."

Auf der Berg- und Talbahn von Portimão startete Alex Müller zusammen mit dem Franzosen Xavier Michel und dem Deutschen Paul Scheuschner im Ligier-LMP3, einem geschlossenen Sportprototypen. Für Müller, der am Anfang seiner Rennsportkarriere eher mit Formelautos und seit zehn Jahren überwiegend mit GT-Fahrzeugen unterwegs ist, war es der erste Einsatz mit einem Prototypen seit einem Rennen zur europäischen Le-Mans-Serie im Jahr 2004. "Es war schon eine Umstellung, besonders der Umgang mit dem Abtrieb, der in einem Prototypen durch die Aerodynamik viel größer ist als in einem GT-Auto", berichtet Müller. "Auch die Lenkung ist viel direkter als in einem GT-Auto: Nach einer Dreiviertel-Umdrehung bist du schon am Anschlag."

Durch Schwierigkeiten technischer Art war die Fahrzeit für das Team am Testtag sowie bei den freien Trainingssitzungen eher beschränkt. Auch im Zeittraining waren die Bedingungen im Regen nicht optimal. Im Rennen jedoch lieferten Müller und seine Teamkollegen, die beide der Kategorie der Gentlemen-Driver zugeordnet werden können, eine respektable Leistung ab. Von Platz zehn in der Startaufstellung arbeiteten sie sich während des sechs Stunden langen Rennens sukzessive nach vorne und belegten beim Zieleinlauf Rang zwei. "Eine gute Strategie ermöglichte uns den Vormarsch", sagte Müller, der den Schlusstörn übernahm. "Da ging es in die Dunkelheit und dabei kam mir meine Erfahrung aus vielen anderen Langstreckenrennen entgegen."

Der nächste Renneinsatz für den Reeser steht am letzten Maiwochenende auf dem Programm. Dann startet er auf der Rennstrecke im belgischen Spa-Francorchamps für das SPS-automotive-performance-Team mit einem Mercedes-AMG GT3 anlässlich der International GT Open.

