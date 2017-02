Lokalsport: Andre Trienenjost glänzt mit lupenreinem Hattrick

Fußball-Testspiel: Oberligist SV Hönnepel-Niedermörmter setzt sich beim Bezirksligisten Adler Osterfeld 6:0 durch. Von Hans-Gerd Schouten

Fußball-Oberligist SV Hönnepel-Niedermörmter hat ein Testspiel beim Oberhausener Bezirksligisten Adler Osterfeld mit 6:0 für sich entschieden. Dreifacher Torschütze war Andre Trienenjost, der nun wegen einer Operation einige Wochen ausfallen wird. Die übrigen Treffer erzielten Daniel Boldt, Tarek Staude und Nedzad Dragovic, der per Foulelfmeter traf.

Die Gäste erwischten einen Blitzstart. Gleich bei der ersten zwingenden Offensivaktion erzielten sie den Führungstreffer. Daniel Boldt wurde nicht energisch genug angegriffen und hatte mit einem unhaltbaren Flachschuss Erfolg (2.). Die Schwarz-Gelben bestimmten klar das Spielgeschehen und legten bereits nach sieben Minuten nach. Nach einem Einwurf verlängerte der baumlange Boldt mit dem Hinterkopf auf Trienenjost, der aus spitzem Winkel zum zweiten Mal in diesem Spiel traf.

Von den Osterfeldern war in der Anfangsphase gar nichts zu sehen, sie zeigten viel Respekt vor dem klassenhöheren Gegner. Es dauerte dann bis zur 28. Minute, ehe Trienenjost wieder erfolgreich war, diesmal mit dem Kopf. Drei Minuten später spielte Aydin Mehinovic mustergültig in den Lauf des durchgestarteten Trienenjost, der wenig Mühe hatte, sein drittes Tor zu erzielen. Pech hatte in Minute 38 Geburtstagkind Dragovic, der nur das Aluminium traf.

Die erste Chance im zweiten Durchgang hatte die Heimelf, ein Kopfball ging nur ganz knapp über den Kasten. Hö.-Nie. nahm nun etwas das Tempo aus dem Spiel, Trainer "Schorsch" Mewes zeigte sich unzufrieden an der Seitenlinie: "Ich möchte noch ein oder zwei Tore sehen."

Nach 69 Minuten schoss der Adler-Torhüter genau auf Moritz Amler, der aber mit dem Abschluss zu lange wartete, so dass geklärt werden konnte. Dann scheiterte Florian Girnth mit einem Kopfball nur knapp (71.). Nachdem Niklas Klein-Wiele die Oberkante der Latte getroffen hatte (80.), sollte es noch zwei späte Tore geben. Staude erhöhte nach einem Sololauf auf 5:0, ehe Dragovic mit einem Foulelfmeter den Endstand herstellte. Girth war im Strafraum gefoult worden.

SV Hö.-Nie.: Hauffe (46. Hakvoort) - Schneider, Borutzki (64. Staude), Dragovic, Weiß, Klein-Wiele (85. Pagojus), Boldt (64 . Thuyl)), Mehinovic (64. Amler), Staschick (64. Girnth), Kleinpaß (64. Plum),Trienenjost.

Quelle: RP