Lokalsport: Annalena Diks feiert Debüt bei der DM in Bielefeld

Annalena Diks feiert Debüt bei der DM in Bielefeld

Badminton: Aus im Einzel und Doppel in Runde zwei. Lena Fischer zieht mit Thorsten Hukriede ins Achtelfinale ein.

) Mit einem Routinier und zwei Debütantinnen war der BV Wesel RW bei den 65. deutschen Badminton-Meisterschaften in Bielefeld vertreten. Bis ins Achtelfinale kam dabei das Mixed Thorsten Hukriede/Lena Fischer. "Sie hat einen richtig guten Job gemacht", lobt Hukriede die 16-Jährige. Gegen die topgesetzten Mark Lamsfuß/Isabel Herttrich (Wipperfeld/Bischmisheim), die den Vizetitel holten, kam mit 11:21 und 6:21 das Aus. "Es war für Lena Fischer auch eine tolle Erfahrung, mal gegen die Nummer 1 spielen zu können", so Hukriede.

Mit dem Ziel, die ersten beiden Runden zu überstehen, waren Hukriede/Fischer nach Ostwestfalen gereist. "Am Anfang war sie schon sehr nervös", erzählt der Routinier. Doch das hielt das Duo nicht davon ab, gegen Wolf-Dieter Papendorf/Hanna Moses (SG Vechelde/Lengede/Altwarmbüchener BC) mit 21:16. 15:21 und 21:16 in die zweite Runde einzuziehen. Robert Franke/Lisa Deichgräber (SG EBT Berlin) wurden klar in die Schranken gewiesen (21:15, 21:14). "Gegen die Nummer 1 war dann kein Kraut gewachsen", sagt Thorsten Hukriede nach dem "rundum gelungenen Mixed-Auftritt".

Im Doppel ging Lena Fischer an der Seite von Jule Petrikowski (Phönix Hövelhof) an den Start. Gegen Lisa Geppert/Daniela Kasper (Gera/Neuhofen) überstand die Weselerin die Runde eins (21:18, 21:15), doch Annika Horbach/Theresa Wurm (Dorteweil/Anspach) bedeuteten mit 19:21 und 16:21 in der nächsten Runde die Endstation.

Ebenfalls ihre Premiere bei einer deutschen Meisterschaft im Erwachsenenbereich feierte Annalena Diks. Nach einem Freilos schied sie zusammen mit Runa Plützer (TV Refrath) gegen Nadine Cordes/Julia Kunkel (Peine/Freydorf) mit 14:21, 21:19, 11:21 aus. Im Einzel hatte sich Diks gegen Cordes noch mit 20:22, 21:14 und 21:19 behaupten können. Doch danach wartete auf die Rot-Weiße mit Olga Konon (Bischmisheim) die Nummer 1 im Feld der Damen. Gegen die spätere Bronzemedaillen-Gewinnerin war Diks chancenlos (8:21, 7:21).

Im Herren-Doppel war Hukriede noch zusammen mit Hendrik Westermeyer (BC Hohenlimburg) vertreten. Nach einem Freilos kam es in der zweiten Runde gegen Florian Berchtenbreiter/Tobias Wadenka zum Duell des amtierenden westdeutschen gegen den bayrischen Meister. "Da sind wir sehr schlecht gestartet und haben das Spiel irgendwie noch gedreht", so Hukriede nach dem 12:21, 21:18 und 21:17.

"Danach war unsere Euphorie recht groß", so Hukriede. Denn mit Peter Lang/Thomas Legleitner (Dorteweil) warteten Kontrahenten, gegen die Hukriede/Westermeyer bei deutschen Ranglisten bereits zweimal gewonnen hatten. Doch nun kam es ganz anders (22:24, 12:21). "Da war der Frust groß. Ich war von meiner Leistung enttäuscht", meinte der Weseler.

(R.P.)