Lokalsport: Daniel Beine ist zurück in Sonsbeck

Fußball-Landesliga: Der SV Sonsbeck verpflichtet den 29 Jahre alten Stürmer für die Rückrunde, um im Kampf um den Aufstieg noch ein gewichtiges Wörtchen mitzusprechen. Zuletzt trainierte Beine den SV Hönnepel in der Oberliga. Von Rene Putjus

Die Trainingskiebitze im Willy-Lemkens-Sportpark werden nicht schlecht gestaunt haben, als sie ein bekanntes Gesicht auf dem Kunstrasen entdeckten, mit dem sich nicht gerechnet hatten. Der Tabellenvierte des Fußball-Landesligisten SV Sonsbeck hat am letzten Tag der Winterwechselfrist noch einen Stürmer geholt, der den Anhängern bestens bekannt ist. Daniel Beine ist zurück. Guido Lohmann, der Sportliche Leiter der Rot-Weißen, sprach von einem "überraschenden Transfercoup".

In der Tat ist die Verpflichtung des 29-Jährigen überraschend. Beine war bis Anfang Dezember noch als Coach des Oberligisten SV Hönnepel/Niedermörmter tätig. Dann wurde er seiner Aufgaben entbunden. Erst vorgestern unterschrieb der Xantener den Auflösungsvertrag, tags darauf gab er dem SVS die Zusage. Die Vereinbarung gilt zunächst für die zweite Halbserie der laufenden Spielzeit. Lohmann sagt: "Daniel will sich in der nächsten Zeit wieder ganz aufs Fußballspielen konzentrieren. Bereits im letzten Sommer standen wir in intensiven Gesprächen. Damals hat sich Daniel aber für den Trainerjob in Hö./Nie. entschieden." Umso mehr freuen sich Lohmann und Trainer Sandro Scuderi, dass sich der Angreifer jetzt für den SVS entschieden hat. "Daniel hat in rund 200 Landes- und Oberliga-Spielen an die 100 Tore geschossen. Er weiß genau, wo die Kiste steht. Mit seiner Erfahrung und seiner Torgefährlichkeit kann Daniel unserer Mannschaft in der Rückrunde sicherlich enorm weiterhelfen", meint der Sportliche Leiter weiter.

Seit seinem Abschied aus Sonsbeck Anfang 2012 stehen mit Dennis Schmitz, Felix Terlinden und Jan-Paul Hahn nur noch drei Kicker im Kader, mit denen Beine damals zusammen in der Niederrheinliga gespielt hatte. Der Offensivakteur schließt sich zum dritten Mal dem SVS an. Er kam aus der A-Jugend des 1. FC Kleve und blieb bis Sommer 2010. Nach einem kurzen Intermezzo beim VfL Rhede kam er im Sommer 2011 das erste Mal zurück. Nach nur einem halben Jahr zog es ihn zum SV Hö./Nie., weil er in Sonsbeck mit seiner sportlichen Situation unzufrieden war.

In den kommenden Monaten möchte Daniel Beine mit seinen Toren helfen, dass der SVS weiter in der Landesliga oben mitspielt. Zur Erinnerung: Der Rückstand auf Spitzenreiter SV Straelen beträgt sechs Punkte. Die Verantwortlichen unterstreichen mit den Verpflichtungen von Beine und dem hoch gelobten Emre Kilic nachdrücklich, dass sie ein gewichtiges Wörtchen im Aufstiegsrennen mitsprechen wollen. Von den Spitzenteams hatten die Sonsbecker bis zur Winterpause die wenigsten Treffer erzielt. Mit den beiden Neuzugängen kann Coach Scuderi jetzt aus sechs Stürmern wählen. Terlinden, Max Fuchs, Niklas Maas und Jonas Gerritzen kommen bislang zusammen auf 13 Tore - eine wahrlich ausbaufähige Bilanz der Sonsbecker Offensivreihe.

"Ich habe wieder richtig Bock, dort Fußball zu spielen, wo ich mich immer sehr wohl gefühlt habe", sagt Beine, der den SVS als seinen Heimatverein bezeichnet. Im Frühjahr will er sich mit Lohmann und Scuderi an einen Tisch setzen, um auszuloten, wie's für ihn nach Saisonende weitergeht. Der Xantener möchte alsbald auf die Trainerbank zurückkehren. Entweder zur kommenden, spätestens aber zur übernächsten Spielzeit.

Den Januar hat er für eine zweieinhalbwöchige Hospitanz genutzt. Er schaute dem Coach der U17-Bundesliga-Mannschaft von Rot-Weiß Essen über die Schultern. 2018 will er die Prüfung zum A-Lizenz-Trainer bestehen. "Jetzt gilt meine vollste Konzentration aber dem SV Sonsbeck", bekräftigt Stürmer Beine.

Quelle: RP