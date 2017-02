Lokalsport: HSG Wesel erlaubt sich gegen Letzten zu viele Fehler

Handball: Oberligist verliert in eigener Halle gegen den TVV Vorst mit 21:28 und muss nun wieder nach unten schauen.

Auf die Bestätigung seiner These hätte Sven Esser gerne verzichtet. Der Trainer des Handball-Oberligisten HSG Wesel spricht oft davon, dass in dieser Liga jeder jeden bezwingen kann. Und das Schlusslicht TV Vorst stellte dies gestern in der Halle Nord zum Leidwesen der HSG unter Beweis. Die Weseler, vor dem Spieltag Viertplatzierter, zogen gegen den Letzten mit 21:28 (9:13) den Kürzeren. "Jetzt wird es in der Tabellen noch einmal kuschelig eng", sagte Esser angesichts von sechs Zählern Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz.

Für die HSG war es ein extrem gebrauchter Tag. Hatte bei der Niederlage in Oppum die Defensive besonders in der ersten Hälfte eklatante Schwächen offenbart, so krankte es nun im ersten Durchgang im vorderen Bereich. "Wir haben durch unfassbar viele technische Fehler die Bälle weggeschenkt. Gefühlt war das 20 Mal", sagte Esser. Auch Auszeiten schufen da keine Abhilfe. Nach einer 6:5-Führung (14.) gerieten die Weseler mit 6:13 (28.) ins Hintertreffen.

Danach sollte es die einzige ordentliche Phase im Spiel der HSG geben, wie der Trainer später feststellte. Der Gastgeber verkürzte bis zur Pause um drei Treffer. "In der Kabine wurde es auch ein bisschen lauter", berichtete Esser. Die Ansprache zeigte zunächst eine positive Wirkung, die Weseler glichen zum 13:13 (33.) aus. Doch dieser Lauf setzte sich nicht fort. "In der Phase haben wir es verpasst, mal in Führung zu gehen. Vielleicht wäre das Spiel dann doch noch zu unseren Gunsten gekippt", so der Weseler Übungsleiter.

Stattdessen nahm sich sein Team nach dem 14:14-Zwischenstand (35.) erneut eine Auszeit, die in einen 15:21-Rückstand mündete (42.). Drei Zeigerumdrehungen später keimte mit dem 18:21 zwar noch einmal ein wenig Hoffnung auf, aber die Aktionen des Aufsteigers blieben höchst fehlerbehaftet. Dies nutzte der Gast immer wieder zu einfachen Treffern. Auch eine offensive Manndeckung über das gesamte Feld in den letzten fünf Minuten (19:25) brachte nichts mehr. Spätestens, als es trotz doppelter Überzahl wieder im Tor von Adrian Schnier einschlug, war die Begegnung endgültig durch. "Vorst hat verdient gewonnen. Wir müssen uns wieder sortieren und finden", so der Coach.

HSG Wesel: A. Schnier - Walla, Borowski (3), Fehlemann, Gorris (6/1), Hermann, Kalus, Daniel Weber (1), Rühl, Möhle, Steffens, Dominik Weber (1), C. Schnier (4), Weghaus (6).

(R.P.)