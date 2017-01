später lesen Tv Rees Jan Terlinden Vize-Kreismeister Teilen

2017-01-17

In Rhede wurden die Hallenkreismeisterschaften der Kreise Kleve und Rhein-Lippe erstmals als eine gemeinsame Kreismeisterschaft ausgetragen. Der TV Rees war mit sechs Athleten am Start. Jan Terlinden kam in der Altersklasse M 14 im 60-Meter-Sprint in einer Zeit von 8,38 Sekunden auf den zweiten Rang und im Weitsprung auf Rang vier mit 4,56 Metern. René Rotthaus beendete den Sprint in der M 15 in 8,55 Sekunden, Eva Gerwers (W 15) lief die Strecke in 9,40 Sekunden.