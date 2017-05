später lesen Aus Den Vereinen Harte Wettkämpfe und sehr viel Spaß beim Pokalkegeln 2017-05-04T17:22+0200 2017-05-05T00:00+0200

Die Kolpingfamilie Rees hatte Anfang des Jahres wieder mal zum Pokalkegeln eingeladen. Insgesamt 18 Kegelclubs meldeten sich hierfür an. Die einzelnen Kegelclubs konnten bis Ende März einen Termin nennen, an dem Schiedsrichter der Kolpingsfamilie beim Kegeln vorbeischauten und die geworfenen Punkte aus "12 Wurf in die Vollen" notierten. Im April wurden dann die Auswertungen vorgenommen und Kolping lud Ende April zur Pokalverleihung mit Tombola und Party ins Kolpinghaus ein.