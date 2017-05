Aus Den Gemeinden Ii: Trauer um Heinz Nikkelen

Die Mitarbeiterinnen der Katholischen Kindertageseinrichtung St. Josef in Speelberg trauern um den langjährigen Rendanten der ehemaligen Kirchengemeinde Liebfrauen und späteren Finanzbeauftragten von St. Christophorus, Heinz Nikkelen. Auch nach der Übergabe dieses Amtes blieb er durch seine Mitarbeit im Bauausschuss der Gemeinde dem Haus verbunden.

Dazu Brigitte Zettler von der Kita: "Sein Engagement für die Kinder, deren Eltern und uns als Erzieherinnen war getragen von sehr viel Herzenswärme und Menschenliebe.

Dass ihm an einem schönen und den Bedürfnissen der neuen Zeit entsprechenden Gebäude gelegen war, wurde deutlich, als es in den Jahren 1993/94 um einen kompletten Umbau der Einrichtung ging. Unsere Ideen, Wünsche und Vorstellungen fanden bei ihm Gehör und wurden, soweit es die Kosten zuließen, in die Planung einbezogen und umgesetzt. In jeglichen Fragen personeller und finanzieller Art blieb er immer der Mann mit Überblick, Einfühlungsvermögen und der ,ruhigen Hand'. Seiner Freude über das gelungene Vorhaben gab er gern bei den Besuchen Ausdruck. Er selbst blieb aber lieber im Hintergrund. Große Worte waren nicht sein Stil. Wir schätzten ihn für sein ehrliches und klares Wort und seine verbindlichen Zusagen. Seinen Respekt und seine Wertschätzung unserer pädagogischen Arbeit gegenüber drückte er durch gutes Zuhören und sich Zeitnehmen aus. Wir danken ihm für die vielen Jahre unermüdlicher Arbeit."

Quelle: RP