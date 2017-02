Rees: Ständchen fürs Geburtstagskind

Hintersinnige Texte und manchmal auch beißender Spott: Das A-capella-Quintett Basta begeistert im Bürgerhaus Rees. Von Sebastian Latzel

Auch die fünf Männer von Basta sind echte Profis. Sie wissen längst: Genauso wichtig wie der Auftritt auf der Bühne ist hinterher der direkte Kontakt zu den Fans. Also fackelten die Sänger nicht lange. Sobald das Programm auf der Bühne beendet war, mischten sie sich im Foyer des Bürgerhauses unter die Besucher, gaben Autogramme, signierten CDs und standen für Selfies zur Verfügung.

Und passenderweise gab es hier auch die rührendste Szene des ganzen Abends. Ein Ehepaar hatte der Band berichtet, dass es genau vor zwölf Jahren leider ein Konzert von Basta verpasst hatte. Da hatte man bereits Tickets für den Auftritt in Bocholt, als sich die Geburt des Sohnes ankündigte. Zwölf Jahre ist das her, und genau am Geburtstag ihres Sohnes Paul holten sie den Besuch des Konzerts jetzt nach. Paul war natürlich mitgekommen und bekam dafür von Basta ein ganz persönliches "Happy Birthday" im Foyer, in das die zahlreichen Besucher einstimmten, die nicht direkt nach Hause gegangen waren. Auch für Simone hatte sich das Bleiben gelohnt. Sie wurde bei der kleinen Basta-Tombola als Siegerin gezogen, bekam eine CD und natürlich auch ein Ständchen.

Spätestens bei der kleinen After-Show-Party waren auch all die Männer versöhnt, von denen Basta vermutete, dass sie nur von ihren Frauen zum Auftritt mitgeschleppt wurden. Schließlich gilt für viele noch die simple Gleichung: "A-capella gleich Frauenmusik". Basta nahmen das ironisch auf die Schippe und ließen ohnehin immer wieder Ironie und beißende Satire bei ihren Liedern durchblitzen. Denn im Unterschied zu vielen anderen Bands des Genres beschränken sich Basta nicht darauf, bekannte Pop- und Rockstücke im nackten Gesangsgewand zu präsentieren, sondern bringen eigene Songs mit hintersinnigen Texten auf die Bühne, bei den der Besucher am besten kein Wort verpassen sollte. Das kann dann schon mal zu beißendem Spott ausarten, wenn sich das Quintett über Pauschalurlaub auf den Kanaren oder Lebensmittelunverträglichkeit auslässt. Und ein Wort wie "Lactosetoleranz" muss erst einmal in einem Vers unterbringen können. Natürlich gab es auch bei Basta, die ein oder andere Coverversion, aber die waren nur ein kleiner Bestandteil im Programmmix. Etwas nervig war auf Dauer lediglich der gekünstelte Disput auf der Bühne zwischen den vier "alten" Basta-Männern und Neuzugang Hannes Herrmann über ihren Altersunterschied. Aber auch hier kriegten Basta dann noch die Kurve mit dem selbstironischen Lied "Älter". Nach einem unterhaltsamen Abend stimmten dann auch die "mitgenommenen" Männer mit in den großen Reggae-Chor im Saal ein, der lauthals zum Schluss forderte "Legalize Acapella".

