Rees: Stefan Potrykus ist neuer Wifo-Chef

Der Geschäftsführer des Systemhauses Niederrhein hat für ein Jahr den Posten beim Wirtschaftsforum übernommen. Von Markus Balser

Das Wirtschaftsforum Rees, kurz Wifo, ist mittlerweile eine echte Hausnummer: 108 Unternehmen aus allen Branchen, die in der Stadt vertreten sind, gehören dem im Jahr 2002 ins Leben gerufenen Verein inzwischen an. Vom kleinen, inhabergeführten Fachgeschäft bis zur überregional agierenden Supermarkt-Kette ist alles dabei. Mit so vielen Mitgliedern im Rücken ist das Wifo nicht nur ein wichtiges Sprachrohr der Reeser Geschäftswelt, sondern auch ein bedeutendes Netzwerk für die Unternehmer.

Jetzt hat die Vereinigung auch einen neuen Vorsitzenden: Stefan Potrykus, Geschäftsführer beim Systemhaus Niederrhein, übernahm bei der Mitgliederversammlung turnusgemäß für ein Jahr den Posten. Während Thomas Schäfer von der Firma Motorgeräte Kersten nun als Past-Vorsitzender fungiert, wurde Annegret Flür vom Flexxpoint Fitnessstudio zur neuen zweiten Vorsitzenden gewählt.

Ihnen zur Seite stehen im Vorstand Frank Stefan Alí als Schriftführer, Dirk Siebers als Schatzmeister sowie die Beisitzer Christoph Gerwers, Gerd Schmülling, Jürgen Terlinden und Sarah Borgers. Wolfgang von der Linde wurde nach einigen Jahren, in denen er sich besonders für die Gewerbemesse engagierte, mit den besten Wünschen für seine neue berufliche Tätigkeit verabschiedet. "Ich freue mich auf ein schönes Jubiläumsjahr und die weiterhin tolle Zusammenarbeit im Vorstand", führte Stefan Potrykus in seiner Antrittsrede aus.

Da das Wirtschaftsforum Rees in diesem Jahr seit 15 Jahren besteht, sind neben den Klassikern wie die "Job 4U"-Lehrstellenarena, Exkursionen, dem Energietag oder dem umfangreichen Fortbildungsprogramm auch einige Geburtstagsüberraschungen geplant: So wurde das Wifo-Bonusprogramm von und für Mitglieder und deren Mitarbeiter vorgestellt, bei dem es attraktive Angebote zu verzeichnen gibt.

Darüber hinaus haben Unternehmen über die Stadtgrenzen hinaus Interesse an einer Mitgliedschaft bekundet, so dass inzwischen zwei Mitglieder aus Kalkar in den Wifo-Reihen vertreten sind, nämlich das Wunderland Kalkar und der Freie Golfclub Mühlenhof.

Das Wifo stellt wichtige Kontaktmöglichkeiten zwischen seinen Mitgliedsunternehmen her. Zum Beispiel in den verschiedenen Arbeitskreisen, die es unter anderem zu den Themen Gebäude/Energie/Sanierung, Internet, aber auch Stadtentwicklung gibt. Außerdem organisiert der Verein die alle zwei Jahre stattfindende Gewerbemesse, auf der sich Unternehmen präsentieren können. Die nächste Auflage der stets gut besuchten Veranstaltung ist für das Frühjahr 2018 geplant.

Ein weiterer Vorteil für die Mitgliedsunternehmen sind die regelmäßig angebotenen Fortbildungen in unterschiedlichen Bereichen, die vom Sägeschein bis zum Fitnessprogramm für Büromitarbeiter reichen.

Weitere Info unter www.wifo-rees.de

Quelle: RP