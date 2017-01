Rees: Streudienst ist jederzeit einsatzbereit

Ab morgen sind wieder leichte Schneefälle gemeldet. Die, sagt Bauhof-Leiter Andreas Böing, seien weniger problematisch als etwa der Eisregen am vergangenen Samstag. Zwölf Tonnen Salz wurden allein an diesem Tag gestreut.

Sie sind wieder voll einsatzbereit, können jederzeit das Gelände des Bauhofes verlassen: "Wie am vergangenen Samstag", sagt Andreas Böing. Gegen 5 Uhr starteten die drei großen Streufahrzeuge zu ihrer Mission, beladen mit jeweils vier Tonnen Streusalz. "Das Wetter war schon eine Herausforderung", erinnert sich der Bauhof-Leiter - und meint weniger die zwei bis drei Zentimeter Neuschnee, die morgens gefallen waren, sondern den Eisregen. "Dagegen", weiß er, "ist man fast machtlos."

Das da was vom Himmel kam, wusste das Team um den erfahrenen Teamleiter. Deshalb standen die Fahrzeuge, auch zwei Trecker für die Radwege, fix und fertig und konnten sofort eingesetzt werden. Die achtköpfige Mannschaft, die Rufbereitschaft hatte, befand sich natürlich auch in den Startlöchern. Zwölf Tonnen Salz wurden alleine am Samstag gestreut.

Dabei, so Böing, hatten die Reeser noch Glück. "Ab Minus fünf Grad ist das Salz wirkungslos, da kann das Eis nur noch mit Sand und Granulat abgestumpft werden", erklärt er. Was in Süddeutschland passierte, weil es dort viel kälter gewesen sei.

Trotz des Einsatzes am vergangenen Wochenende handele es sich zurzeit aber immer noch um einen ganz normalen Winter. Böing: "Bislang sind wir 14 Einsätze gefahren." Anders als im Vorjahr. Da mussten die Bauhof-Mitarbeiter überhaupt nicht streuen.

Sechs Stunden waren die "Eis-Männer" unterwegs, streuten zirka 100 Kilometer Gemeindestraßen - und kontrollierten auch anschließend noch, ob wirklich keine Gefahr mehr bestand. "Wegen Eisglätte hat es meines Wissens jedenfalls keine Unfälle gegeben", ist Böing erleichtert - und zufrieden mit der guten Arbeit seiner Leute. Die hatten am Samstag etwa 30 Prozent der rund 400 Kilometer städtischer Straßen von Eis und Schnee befreit. "Prioritäten, welche Straßen zuerst dran kommen, haben wir keine", erklärt Böing. Wobei aber doch zuerst Schulbusstrecken und die Ein- und Ausfahrtstraßen in die Stadt und die Ortsteile sicher gemacht werden. Das sei in der städtischen Satzung so geregelt.

70 Tonnen Salz, das von der Solvay in Rheinberg bezogen wird, stehen dem Bauhof zur Verfügung. Mit einem Engpass wie vor einigen Jahren sei in den nächsten Monaten aber nicht zu rechnen, glaubt der Bauhof-Chef. Der sich mit seiner 24-köpfigen Mannschaft schon auf den nächsten Einsatz vorbereitet: Für Freitag melden die Wetterfrösche wieder Schneefälle, wenn auch nur geringe. "Solange kein Eisregen vom Himmel kommt, ist das alles kein Problem", meint Böing. Eisregen sei eben unsichtbar, und deshalb eine wirkliche fiese und gefährliche Angelegenheit, findet er.

Ein Ende der Wintereinsätze ist jedenfalls nicht in Sicht. "In einem normalen Winter sind wir im Schnitt an gut 30 Tagen draußen", erklärt der Einsatzleiter. Und anders als im untypisch milden Winter 2015/2016 geht der Winterdienst auch ins Geld. Für Personal, Fahrzeuge und Salz wird die Stadt dann am Ende auch wieder wie in den Vorjahren zwischen 100.000 und 150.000 Euro ausgeben. Sichere Straßen haben halt ihren Preis.

