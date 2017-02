Auf den Penny-Markt an der Nierenberger Straße wurde am vergangenen Donnerstag ein Überfall verübt.

Gegen 21 Uhr sollte der Discounter eigentlich schließen. Als eine Angestellte einen unbekannten Mann deshalb aufforderte, das Geschäft zu verlassen, bedrohte er sie mit einer Schusswaffe. Eine weitere Angestellte kam hinzu. Der Täter forderte von ihr, dass sie den Tresor öffnen und ihm daraus Geld geben sollte. Die Angestellte kam der Forderung nach und packte mehrere Kleingeldrollen aus dem Tresor in einen Rucksack des Täters sowie in einen roten Einkaufskorb des Discounters. Der Täter stellte den Rucksack und den Korb am Ausgang in einen Einkaufswagen. Er drohte weiterhin mit der Schusswaffe und forderte die erste Angestellte auf, ihn bis zum Parkplatz zu begleiten. Dort ließ er die Frau dann zurück zum Supermarkt gehen und flüchtete zu Fuß mit dem Einkaufswagen und seiner Beute. Den leeren Einkaufswagen fand die Polizei in der Nähe an der Straße In de Stuwdos. Der Einkaufswagen stand am Ende der Sackgasse, unmittelbar am Beginn des Fußweges.

Der Täter war nicht maskiert, hatte ein südländisches Aussehen und sprach akzentfrei Deutsch. Er war etwa 35 Jahre alt, ca. 1,70 Meter groß und hatte ein rundliches Gesicht. Der Täter hatte dunkle Haare, braune Augen, gezupfte Augenbrauen und einen Drei-Tage-Bart. Bekleidet war er mit einer schwarzen Wollmütze, einer schwarz-braunen Jacke, deren Kapuze er noch über der Mütze trug, einer blauen Jeanshose sowie dunklen Sicherheitsschuhen. Sein Rucksack hatte eine Tarnfarbe und einen Bauchgurt. Die Schusswaffe war vermutlich ein schwarzer Revolver, schreibt die Polizei

Bereits im Mai 2016 wurde der Penny-Markt überfallen. Zwei Maskierte bedrohten in den Morgenstunden eine Angestellte und nahmen Geld aus dem Safe.

Quelle: RP