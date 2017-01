Am Mittwoch, 11. Januar 2017, wurde in einem Putenbetrieb in Hamminkeln-Mehrhoog die Vogelgrippe nachgewiesen. 21.000 Tiere wurden gekeult.

Nur in Schutzanzügen und Atemmasken geht es in den Stall.



