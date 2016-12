später lesen Tiere werden getötet Vogelgrippe in Reeser Putenbetrieb ausgebrochen FOTO: Schulmann Teilen

Twittern





2016-12-27T11:07+0100 2016-12-27T10:58+0100

In einem Putenbetrieb in Rees im Kreis Kleve ist am Dienstag die Vogelgrippe nachgewiesen worden. Die 16.000 in dem Betrieb lebenden Tiere müssen getötet werden. Die Landstraße 7 ist im Bereich Rees gesperrt.