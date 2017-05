später lesen Tanz In Den Mai Volles Haus im Partyhof Beenen 2017-05-02T18:23+0200 2017-05-03T00:00+0200

Besser hätte die Stimmung nicht sein können: Über 1000 Party-Fans hatten von Sonntag auf Montag den Weg zum Tanz in den Mai auf den Partyhof Beenen in Rees-Androp gefunden. "Das war wieder einfach klasse", schwärmte unter anderem Mit-Veranstalter Marcel Weyer. Zum siebten Mal fand die Mega-Party in den drei Zelten statt. Für Live-Atmosphäre sorgte dieses Mal die Band "Blind Date" aus Borken. "Die sind so gut, dass wir sie für nächstes Jahr gebucht haben", kündigte Marcel Meyer an. Die Gäste, die im Schnitt um die 25 Jahre alt waren, dürfen sich jedenfalls schon aufs nächste Jahr freuen: Denn das Mega-Event in den Mai hinein auf dem Partyhof dürfte dann noch ausgefallener werden, macht Mit-Organisator Marcel Weyer neugierig.