Verwaltung: Wachs bleibt Beigeordneter

Der mächtigste Mann im Rathaus hinter Bürgermeister Hinze (l.) heißt auch weiterhin Dr. Stefan Wachs (r.). Der 54-jährige Jurist ist gestern Abend in der Sitzung des Emmericher Rates einstimmig für weitere acht Jahre gewählt worden. In seine Zuständigkeit im Rathaus fällt auch der Bereich Bauen und Ordnung.

Wachs ist CDU-Mitglied, an seiner beruflichen Zukunft im Rathaus bestanden kurz nach der Wahl von Peter Hinze (SPD) zum Bürgermeister Zweifel, weil nun ein SPD-Mann an der Spitze stand. Die Dinge haben sich allerdings anders entwickelt. Mittlerweile hat die CDU erklärt, sich könne sich einen zweiten Beigeordneten in der Stadtverwaltung vorstellen, der die Ressorts Soziales sowie Schule/Jugend übernimmt. Dieser käme vermutlich von der SPD.

(hg)